Мелодии Победы: почему военные песни остаются любимы и сейчас Илья Резник, Александр Шаганов и Владимир Березин рассказали, чем уникальны песни военных лет

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Артисты – фронту. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Концерт на передовой, 1943 год

Поэты Илья Резник, Александр Шаганов и диктор телевидения Владимир Березин, который неоднократно вел концерты, посвященные Дню Победы, рассказали NEWS.ru, чем уникальны песни военных и послевоенных лет и почему они даже спустя десятилетия так трогают душу.

Поэт Шаганов: «Каждое поколение должно высказаться о той войне»

— Авторы некоторых из песен, о которых мы говорим, сами участвовали в Великой Отечественной войне. Ну давайте вспомним. Булат Окуджава (1924–1997), написавший «Десятый наш десантный батальон» для фильма режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», воевал минометчиком, позже радистом, был ранен.

Владимир Харитонов (1920–1981), автор песни «День Победы» — в пехоте, затем в конном взводе. А композитор этой песни Давид Тухманов — «ребенок войны», он родился в 1940-м.

В 1937-м появился на свет Михаил Ножкин, который через много лет сочинил песню «Последний бой», вы помните, конечно же:

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Михаил Ножкин

«Еще немного, еще чуть-чуть,

Последний бой — он трудный самый.

А я в Россию, домой хочу,

Я так давно не видел маму....»

Они застали эти события, помнили о них. Потому и сочинились такие очень точные проникновенные песни, строки через душу пролегли...

Однажды — это было примерно в начале «нулевых» годов уже нового века — я оказался в Париже, это были культурные творческие мероприятия. В какой-то момент речь зашла как раз о событиях 60-летней давности. И вдруг выяснилось, что у французских поэтов-песенников вообще отсутствует песенная лирика тех лет.

Одну песню припомнили, смысл примерно следующий: «На чьей стороне был бы я, окажись я в тех временах, на каких баррикадах». Ну еще бы — они-то Париж буквально в считанные дни сдали фашистам.

Но у нас-то другая история — отцы и деды сражались, миллионы погибших, обелиски и братские могилы по всей стране. Да, конечно, события тех лет от нас все дальше. Но память нужно сохранять. Через кинофильмы, картины, музыкальные произведения... Через песни прежде всего, потому что это самый демократичный вид искусства. Всего три минуты звучит произведение, но эмоционально оказываешься в тех временах, о которых идет речь.

В каждом из нас генетически живет память тех лет, тех поколений — кровь наших дедушек-бабушек, для кого-то уже прадедушек-прабабушек. И я считаю, что каждое поколение должно высказаться о тех годах со стороны своего возраста. Я высказался песней «Батяня-комбат». Почти 30 лет этой песне, она до сих пор в строю, особенно в армейской аудитории.

Недавно родилась новая песня о тех временах, если позволите, я вам ее прочту.

Фото: Петр Бернштейн/РИА Новости На концерте фронтовой самодеятельности. 2-й Белорусский фронт, 1944 год

«Такие же, как мы, обычные ребята

Из шумных городов и тихих деревень,

Они ушли на фронт дорогами солдата.

А им по 20 лет, ушанка — набекрень.

Ушанка набекрень — всему еще начало.

Ждут песни и стихи, ждут добрые дела.

Украла их война и с пулей повенчала,

Таких вот молодых у жизни отняла.

Они легли в закат, ушли-недолюбили.

В холодные ветра они легли, в рассвет.

Чтоб мы с тобою, брат, на этом свете жили.

Чтоб мы с тобой, сестра, росли, не зная бед.

Такие же, как мы, родные наши люди.

В тебе, мой друг, во мне живут их голоса.

И, глядя в небеса на праздничном салюте,

Я вижу всякий раз их светлые глаза».

Игорь Матвиенко обещал написать на них музыку, и прозвучит в исполнении «Любэ».

Всем молодым авторам хочу сказать, что написание патриотических песен должно входить в вашу гражданскую позицию. Выскажитесь. Кто как умеет. Самое главное — через чувственность.

Может быть, не самые удачные стихи будут. Но в размышлениях на эту тему ты сам себе отвечаешь на какие-то важные вопросы, тем более в наши дни. Даже если не получатся выдающиеся стихи — ты просто попробуй хотя бы.

Диктор Березин: «Чем сложнее времена, тем громче звучат военные песни»

— Песни военных лет, которые начинали звучать во время войны, после войны, являют собою классику жанра. Что такое классика в музыке — Чайковского, Бетховена, Шостаковича? А вот что: не важно, когда было написано произведение — хоть 100, хоть 500 лет назад, но оно и сейчас продолжает нас будоражить. Извините за банальный образ, это символ времени, реальный символ. И музыка не оставляет равнодушным, и тексты.

Даже если это не «Вставай, страна огромная», а лирического содержания — например, «Бьется в тесной печурке огонь», то всё равно не оставляет равнодушным.

Фото: Г.Липскеров/Фотохроника/ТАСС В минуты затишья на 2-м Украинском фронте

Солдат эти песни любил, пел, слушал — они о том, что каждому человеку и в военные, и в послевоенные годы нужно по-настоящему: дом, семья, родные и любимые люди рядом. И для нас, ныне живущих, важно то же самое. Разве нет?

Песни на ту же тему, написанные гораздо позже, если они честные и идут от сердца, тоже вошли в наш золотой фонд отечественной музыки.

Например, песня Олега Газманова «Офицеры». Когда сегодня ее исполняют, то зал встает, это уже ритуал. Так же встает зал на песню «День Победы». Это уже преемственность поколений — ниточки, которые соединяют память и чувства.

Песни такие, они настоящие, остаются навсегда. Во все времена откликается, волнует. И чем сложнее времена, тем громче звучат военные песни. И пишутся новые, и прежние обретают второй, третий, четвертый смыслы. С учетом современного состояния общества — их нельзя кричать. Их надо исполнять как молитву.

Они соединяют нас, живущих здесь, и тех, кто ушел в иной мир. После СВО вернутся бойцы, дай бог, они будут петь и рассказывать о том, что сами видели и через что прошли, песнями сегодняшнего дня.

Поэт Резник: «Песни тех лет написаны любовью и болью»

— Мои любимые песни военных лет — это «Темная ночь» и «Эх, дороги». Они написаны любовью и болью. Любовью к стране и болью за свое отечество.

Авторы 1940-х были детьми нашей страны — СССР — любили свою родину. Именно в состоянии любви и рождаются такие великие произведения.

С 1990-х в среде авторов начал звучать актуальный на тот момент вопрос: «А сколько стоит ваша песня?», «А сколько стоит, чтобы вы исполнили ваше произведение на нашем мероприятии?». Мне сложно представить, чтобы такой вопрос задавали исполнителю песни «Темная ночь» Марку Бернесу (1911–1969) или Клавдии Шульженко, которая пела про «Синенький скромный платочек».

То время было другим — немеркантильным. И немеркантильными были люди. Какой бы профессией они ни занимались — писали стихи, строили дома, лечили, учили — они работали на благо нашей общей Родины прежде всего.

Я и сам — из того времени, ребенок блокады. До сих пор вопрос о стоимости моих стихов ставит меня в тупик. Хотя стихи — это же моя работа. Но называть цифры не получается, чаще всего свои стихи просто дарю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Резник

Современные авторы и исполнители — деловые ребята. Они сразу оценивают себя и свое творчество по самой высокой планке, не стесняются об этом говорить. Их время такими воспитало. Хотите получить другую молодежь — воспитывайте их в другом духе.

Вот дети нашей школы «Маленькая страна» в Ялте, Севастополе и в Москве, например, когда приходит на репетиции, говорят: «Служу России и Российской Федерации!» Они воспитаны в духе любви не к дензнакам, а к нашей стране. Это, считаю, общая заслуга — и родителей ребят, и нас как педагогов школы. А за словами последуют уже поступки.

Воспитываем в том числе на военных песнях и военной лирике, песни чувственные и проникновенные, когда ребята их поют, зал встает и плачет. Это наивысшая оценка творчества любого исполнителя и автора — неподдельные, настоящие эмоции зрителя.

А секрет успеха песни — в искренности слов и музыки, сердце всегда тянется к настоящему.