Авторы песен «Любэ» Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО

https://static.news.ru/photo/34aad914-827d-11eb-96c9-96000091f725_660.jpg Игорь Матвиенко Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко и его постоянный соавтор поэт Александр Шаганов намерены создать гимн Федеральной службы охраны (ФСО). Работа над произведением уже началась.

О новой творческой задаче рассказал сам Матвиенко. Однако никаких деталей он раскрывать не стал.

Пока ещё ничего не утверждено, так что никаких подробностей, — приводит слова композитора РИА Новости.

В свою очередь Шаганов, также не вдаваясь в нюансы, сообщил, что «поддержать поэзией» людей, которые выполняют сложные задачи в интересах государства, для него как гражданина России — большая честь.

Матвиенко и Шаганов известны как авторы многих песен для группы «Любэ».

Летом 2020 года стало известно, что лидер музыкального коллектива народный артист России Николай Расторгуев награждён орденом Александра Невского. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным, писал NEWS.ru.