В Москве состоится концерт к юбилею поэта-песенника Ильи Резника

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Илья Резник

В Москве на сцене Crocus City Hall 2 апреля состоится концерт «Юбилейный вернисаж», посвященный творчеству поэта-песенника, народного артиста России Ильи Резника. На мероприятии выступят известные исполнители, в том числе Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Таисия Повалий, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Игорь Николаев и Ирина Дубцова.

Организаторы обещают приятные сюрпризы для зрителей и поклонников творчества поэта. В рамках концерта также выступят Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации и Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого

Резник известен широкой публики, как автор песен «Золушка», «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы», «Странник», «Чарли», «Ещё не вечер», «Вернисаж», «Звёздное лето», «Маленькая страна», «Я за тебя молюсь» и «Стюардесса по имени Жанна». За свою творческую деятельность поэт получил немало престижных премий и наград, в том числе международных. Он стал первым лауреатом на международном конкурсе из СССР.

Музыкальная группа «Город 312» ранее сообщила о временной приостановке концертной деятельности. Такое решение было принято после того, как у солистки коллектива Светланы Назаренко (Аи) возникли проблемы со здоровьем из-за перенесенной коронавирусной инфекции.