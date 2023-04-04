Резник выпустил молитвенник для бойцов в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Резник

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник выпустил карманный сборник духовной поэзии для российских военных. Он рассказал KP.RU, что первые десять тысяч экземпляров молитвенников были отправлены бойцам в зону специальной военной операции на Украине. Поэт отметил, что ему присылают фотографии солдат с этими сборниками.

Такой сборничек выпустило издательство «Граница». Он небольшого формата, чтобы солдат мог положить в карман. В кожаном переплете, чтобы не стерся. И первые десять тысяч экземпляров пошли на передовую. Мне уже присылают фотографии солдат, которые держат эти книжечки, — поделился поэт.

Резник рассказал, что за четыре года у него вышло четыре тома духовной поэзии. На такую деятельность его благословил патриарх Кирилл. Из всех притч и молитв издатели выбрали те, которые посвящены воинам, и составили для них карманный молитвенник. Первыми владельцами сборников стали пациенты военного госпиталя, который находится под опекой поэта.

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, ранее подписал партию гитар для участников специальной военной операции на Украине, их передадут бойцам члены подмосковного отделения «Боевого братства» из Домодедово. По словам исполнителя, гитара призвана поднять настроение и боевой дух.