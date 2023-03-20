Пушилин назвал условие для победы в СВО Врио главы ДНР Пушилин назвал духовное и моральное превосходство окончательной победой в СВО

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Денис Пушилин

Окончательной победой России в спецоперации (СВО) является духовное и моральное превосходство, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает издание «Украина.ру». Он добавил, что для победы над нацизмом недостаточно силового воздействия и физического уничтожения носителей нацистских идей, а необходимо противопоставление сильной и могущественной идеи

Наступление мира на наших условиях — это не только достижение успеха на полях сражений, полный разгром армии противника. Окончательная победа — это, прежде всего, духовное и моральное превосходство, — сказал Пушилин.

По его словам, в пределах нынешней Украины должен быть в итоге разрушен сам антироссийский проект, «его идеологическая основа».

Ранее Пушилин заявил, что сроки проведения спецоперации на Украине могут увеличиться из-за поставок Западом Киеву дальнобойных систем. По его словам, российским войскам потребуется больше времени на то, чтобы оттеснить угрозу от границ страны.

Ранее врио главы ДНР заявил, что Запад своими поставками тяжелой техники и дальнобойного вооружения превратил Украину в полигон НАТО. Он также добавил, что опыт Минских соглашений «показал отсутствие международных норм и правил».