«Кровавый полигон НАТО»: Пушилин рассказал, что Запад сделал с Украиной Пушилин: Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев

Фото: Markiian Lyseikoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад своими поставками тяжелой техники и дальнобойного вооружения превратил Украину в полигон НАТО. Такое мнение высказал в интервью ТАСС врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, Запад поставил перед Киевом задачу стереть города ДНР с лица земли.

Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев, как Запад изо дня в день переходит свои же красные линии, соглашаясь поставлять Киеву все более тяжелое и дальнобойное оружие, — сказал врио главы ДНР.

Он также добавил, что опыт Минских соглашений «показал отсутствие международных норм и правил».

Ранее Транспортное командование США сообщило, что Вашингтон с января 2022 года организовали почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных грузов и военнослужащих для помощи союзникам и партнерам в Европе, включая Украину.

Также Денис Пушилин заявил, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, что Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит. Он напомнил, что Россия является ядерной державой.

Оценивая визит на Украину президента США Джо Байдена Пушилин подчекнул, что он был демонстративным. Целью визита было показать, кто «в этом доме хозяин».

Также Пушилин заявил о случаях применения химического оружия со стороны Киева не только на Артемовском, но и на Угледарском направлении. По его словам, украинские военные сбрасывают его с беспилотных летательных аппаратов.