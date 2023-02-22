Пушилин: Запад заигрывает с опасными вещами Пушилин: Запад играет с Россией в опасные игры, поскольку она является ядерной державой

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад заигрывает с теми вещами, с которыми заигрывать не стоит. Он напомнил, что Россия является ядерной державой, комментируя РИА Новости послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности — с теми рисками, с теми угрозами, которые несет сейчас безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы — в особенности с ядерной державой, — подчеркнул Пушилин.

По его словам, Россия — это абсолютно миролюбивая страна, однако в адрес суверенного государства, каковым она является, недопустимы такие нападки и угрозы, которые позволяет себе Запад. Он добавил, что в послании президента услышал про элементы безопасности для России.

Ранее мировые СМИ сообщили, что послание Владимира Путина Федеральному собранию содержало серьёзные предупреждения западным государствам. Наиболее острую реакцию вызвало заявление российского лидера об одностороннем приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Западные политики выразили готовность вернуться к переговорам с Россией об ограничении вооружений.