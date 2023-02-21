В ДНР объяснили цель визита Байдена на Украину Пушилин: Байден приезжал в Киев с целью показать, что является ее хозяином

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Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев был демонстративным. Его целью было показать, кто «в этом доме хозяин», отметил он в беседе с РИА Новости.

Принимать глав других стран — внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 году, — пояснил Пушилин.

По его мнению, Байден заявил о финансовой помощи Киеву на «миллиарды», и все однозначно поняли, что деньги пойдут «на дальнейшее разжигание военных действий».

Среди других причин визита в Киев Байдена Пушилин назвал необходимость поддержки украинского народа, который уже не так рьяно желает воевать, и поддержку падающего рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, который принимает все более непопулярные решения. Также следовало убедить оставшуюся часть Украины и дальше «жертвовать собой ради интересов США», добавил врио главы ДНР.

Вряд ли без наличия подобных весомых аргументов окружение Байдена решилось бы на его визит в Киев, — уверен он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил NEWS.ru, что визит Джо Байдена в Киев призван продемонстрировать максимальную поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, визит также должен усилить поддержку Украины внутри США и мобилизовать союзников Вашингтона в Европе на более активную помощь Киеву.