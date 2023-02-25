В США озвучили объем поставок оружия в Европу США за год провели более 7,5 тысячи перевозок оружия и военных в Европу и Украину

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО HIMARS

США с января 2022 года организовали почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных грузов и военнослужащих для помощи союзникам и партнерам в Европе, включая Украину. За океан из Вашингтона доставлены почти 164 тысячи тонн оборудования, сообщает Транспортное командование США в Twitter.

По данным командования, также в Европу доставили более 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, более 16 тысяч военнослужащих, почти 202 млн мелкокалиберных патронов, а также свыше 14,4 тысячи единиц стрелкового оружия.

Кроме того, в состав перенаправленного через океан вооружения вошли 282 артиллерийских систем, более 1,15 млн артиллерийских снарядов, почти 2,8 тысячи ракет ПВО, более 1,5 тысячи систем ПВО и 47 радаров. Также США доставили в Европу почти 2,6 тысячи транспортных средств и трейлеров, 15 вертолетов и 30 водных судов.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы предоставят Киеву около $10 млрд дополнительной экономической помощи. По ее словам, кризис на Украине «является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику».