Пушилин назвал условие, которое увеличит сроки спецоперации Пушилин: поставки Киеву дальнобойных систем могут увеличить сроки проведения СВО

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Военнослужащий ВС РФ

Сроки проведения спецоперации на Украине могут увеличиться из-за поставок Западом Киеву дальнобойных систем, заявил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российским войскам потребуется больше времени на то, чтобы оттеснить угрозу от границ страны.

Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Соответственно, это займет и больше времени [на спецоперацию], — сказал Пушилин.

Он отметил, что в данных обстоятельствах нецелесообразно называть какие-либо сроки окончания спецоперации. То количество оружия, которое поставляют ВСУ, вносит коррективы в ее проведение.

Ранее врио главы ДНР заявил, что Запад своими поставками тяжелой техники и дальнобойного вооружения превратил Украину в полигон НАТО. Он также добавил, что опыт Минских соглашений «показал отсутствие международных норм и правил».