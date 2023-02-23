Газманов оправдался за скрытый лого люксового бренда во время концерта Газманов заявил, что заклеил лого Prada на куртке во время концерта из-за рекламного правила

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов в разговоре с журналистами Telegram-канала Baza заявил, что во время концерта в «Лужниках» он выступал в куртке Prada с заклеенным логотипом, потому как на телевидении нельзя рекламировать названия фирм. По словам исполнителя, таково правило работы в эфире.

И я с этим правилом согласен, — подчеркнул Газманов.

Как отмечает Baza, на сцену патриотического митинг-концерта в преддверии 23 февраля певец вышел в куртке итальянского бренда за 340 тысяч рублей. Логотип самой фирмы был скрыт. Как предположили авторы некоторых Telegram-каналов, Газманов заклеил лого, чтобы выглядеть патриотичнее и не выставлять напоказ отличительный знак люксовой западной компании.

Кроме того, на митинге-концерте в «Лужниках» военнослужащий и командир разведывательного отряда Николай Романенко исполнил рэп собственного сочинения на мотив знаменитой композиции «Катюша». Припев, в качестве которого использовались строки из оригинальной песни, исполнял ансамбль имени Александрова. В речитативе Романенко говорит, что происходящее на Украине — это «война, которую не мы начали». Точного прогноза по поводу окончания этих событий автор предоставить не смог.

Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, открыл Владимир Машков, выступивший с речью о том, что «каждое столетие» для России начинается с конфликта с Западом.