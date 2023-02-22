На митинге-концерте в «Лужниках» прозвучала рэп-версия «Катюши»

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Николай Романенко

Военнослужащий и командир разведывательного отряда Николай Романенко на митинге-концерте в «Лужниках» исполнил рэп собственного сочинения на мотив знаменитой композиции «Катюша». Припев, в качестве которого использовались строки из оригинальной песни, исполнял ансамбль имени Александрова. В речитативе Романенко говорит, что происходящее на Украине — это «война, которую не мы начали». Точного прогноза по поводу окончания этих событий автор предоставить не смог.

И я не знаю, Катя, что будет дальше/ Я знаю, что мы победим однозначно/ И я не побоюсь по локоть руки в кровь запачкать/ Это война, и не мы ее начали/ Но мы закончим/ Когда? Еще не точно, — читает рэпер-военный.

Также Романенко обещает, что красный флаг будет реять «над Берлином», а саму «войну» грядущие поколения «назовут великой». Известно, что автор и исполнитель этих строк был награжден орденом Мужества за участие в СВО.

Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, открыл Владимир Машков, выступивший с речью о том, что «каждое столетие» для России начинается с конфликта с Западом. Затем на большой спортивной арене «Лужников» выступил Григорий Лепс, спевший песню со словами «Родина-мать зовет», а после дуэт Виктории Дайнеко и Натальи Качуры исполнил песню «Мой город».