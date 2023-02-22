Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества начался в «Лужниках»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на стадионе «Лужники» начался митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Ожидается, что на мероприятии выступит с речью президент РФ Владимир Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос об участии Путина, пообещав проинформировать журналистов, если это произойдет. Мероприятие должны посетить 200 тысяч человек. Трансляцию ведет NEWS.ru.

Концерт открыл Владимир Машков, выступивший с речью о том, что «каждое столетие» для России начинается с конфликта с Западом. Затем на большой спортивной арене «Лужников» выступил Григорий Лепс, спевший песню со словами «Родина-мать зовет», а после дуэт Виктории Дайнеко и Натальи Качуры исполнил песню «Мой город».

По данным СМИ, также на сцене ожидаются Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Полина Гагарина и другие артисты. Между выступлениями слово дают участникам военной операции на Украине.

По данным Telegram-канала BRIEF, выступление Путина в «Лужниках» ожидается сразу после завершения встречи главы государства с членом политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.

Свое участие в митинге-концерте ранее подтвердил Олег Газманов. Певец рассказал, что собирается исполнить одну или две песни.