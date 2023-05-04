Большинство россиян уверены, что СССР победил бы в войне и без союзников ВЦИОМ: россияне назвали возможной победу СССР в Великой Отечественной войне без союзников

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Более половины россиян (66%) считают, что СССР победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ. Согласно его данным, только четверть россиян не верит в возможность такого исхода.

На вопрос, мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, 66% респондентов ответили утвердительно, 25% — отрицательно, 9% затруднились с ответом, — подчеркивается в публикации.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 23 апреля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Организаторы опроса уверяют, что предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в беседе с NEWS.ru, что праздничный парад Победы 9 мая на Красной площади ни в коем случае нельзя отменять. По его словам, необходимо принять все возможные меры для защиты от нападения беспилотников и иных видов вооружения. Он отметил, что даже после начала Великой Отечественной войны в 1941 году в Москве проходил парад.