«SHAMAN — коммерческий проект»: Резник раскрыл баснословный гонорар певца Резник назвал SHAMANа коммерческим проектом из-за его внушительных гонораров

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Илья Резник

Илья Резник назвал причины популярности SHAMAN'а, хит которого «Я русский» сейчас звучит во всех эфирах. По мнению поэта-песенника, это коммерческий проект, сообщает «МК».

Резник добавил, что молодой исполнитель получает огромные гонорары, поэтому он востребован.

SHAMAN— это коммерческий проект. Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд SHAMAN'а 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил три миллиона триста тысяч рублей. Вот и весь ответ. Поэтому его крутят, — объяснил автор популярных хитов.

Сам Резник в отличие от SHAMAN'а денег за патриотические произведения не берет. Поэт считает, что такое творчество должно идти от сердца и ничего общего оно с коммерцией не имеет.

А мы пишем песни бесплатно: «Наша армия самая сильная», «Служить России», «Посвящение президенту»... У меня даже язык не повернется сказать, чтобы мне за них заплатили. Потому что такие произведения идут от сердца, — уверен Резник.

Примером тому служит его песня «Любимые не умирают», посвященная спецоперации на Украине, в исполнении Азизы. За нее поэт не просит авторских отчислений из солидарности и даже сам оплатил на песню клип.

Ранее руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин предложил российским радиостанциям включить в эфир песни молодых исполнителей. По его словам, 70 артистов — резидентов «Тавриды» готовы занять освободившуюся нишу вместо «динозавров», которые уже давно не балуют публику своими новыми песнями.