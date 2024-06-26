Экс-жена Збруева пила и сидела: что стало с бывшими Табакова и других звезд

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Збруев

Многие актрисы были успешны в кино, но в личных отношениях с известными артистами или режиссерами столкнулись с проблемами. Некоторые из знаменитостей так и не стали матерями, другие закончили жизнь в забвении и одиночестве. Как сложилась судьба бывших жен легендарных деятелей искусств — в материале NEWS.ru.

Малявина любила Збруева до конца своих дней

Со своим первым мужем Александром Збруевым будущая звезда кино Валентина Малявина познакомилась еще в школе — они впервые встретились на танцах. Чувства между ними вспыхнули с первого взгляда: пара начала встречаться, и после окончания девятого класса они решили пожениться. Саша и Валя сказали родителям, что идут в кино, а сами поехали в ЗАГС и тайно расписались.

Вскоре выяснилось, что Малявина беременна, разразился дикий скандал, после чего родители обманом отвезли ее к врачу, чтобы вызвать преждевременные роды. Срок был достаточно большой, но влиятельному отцу удалось договориться с медиками об аборте. Потеряв ребенка, Валентина начала обвинять в случившемся всех, в том числе и Збруева. А тот, напротив, считал, что жена виновата в аборте.

«Эта трагедия все перевернула в моей жизни — я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами. Мне до сих пор иногда снится этот нерожденный ребенок. Во сне я тянусь руками к его колыбели, и в последний момент он оттуда без следа исчезает», — вспоминала потом знаменитость в интервью KP.RU.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Валентина Малявина

Отношения со Збруевым быстро закончились после трагедии, и девушка решила стать артисткой и поступила в Щукинское училище. Там, в окружении талантливых и амбициозных молодых людей, она быстро забыла об Александре и закрутила роман с Андреем Тарковским, который был настолько очарован Малявиной, что позвал ее на главную роль в свой первый полнометражный фильм «Иваново детство». И не прогадал.

Малявина быстро стала настоящей звездой и попала в пятерку самых красивых артисток страны. Она еще трижды выходила замуж, состояла в отношениях со знаменитостями, но личного счастья так и не нашла.

Валентина начала злоупотреблять алкоголем. В 1983 году актрису посадили на пять лет за убийство сожителя. Женщина не признала вины, а из колонии вернулась другим человеком. В конце 1990-х звезда упала и ударилась головой, после чего ослепла. Последние месяцы жизни она провела в подмосковном пансионате и до последних дней вспоминала Збруева. По словам Малявиной, он ее изредка навещал.

«Збруев, конечно, занимает особенное место в моем сердце. Он был моей первой любовью», — признавалась Малявина.

Актриса не считала себя несчастливым человеком, потому что в ее жизни было много радости и славы. Однако звезда признавала: также она пережила немало горя. Малявиной не стало 30 октября 2021 года. 18 июня 2024-го актрисе могло бы исполниться 83 года.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Актриса Нина Дорошина

Дорошина вышла за Даля назло Ефремову

Актриса Нина Дорошина запомнилась зрителям по яркой роли Надюхи Кузякиной в фильме «Любовь и голуби». В кино она сыграла простую и открытую русскую женщину, которая боролась за любимого мужчину. В реальной жизни у юной Дорошиной тоже случилась драма. В 1955 году 19-летняя Нина попала в картину «Первый эшелон», где оказалась на съемочной площадке с молодым Олегом Ефремовым.

Дорошина влюбилась в 26-летнего актера с первого взгляда, но тот не отвечал взаимностью. Ефремов уже был знаменит, любил выпить и приударить за женщинами. Однако молодой коллеге все же удалось впечатлить звезду советского кино, и они даже начали встречаться. Через семь лет Нина поставила ультиматум: или он женится на ней, или она уходит.

Но жизнь распорядилась иначе. Как раз в это время выяснилось, что подруга Ефремова Алла Покровская ждет от него ребенка, поэтому актеру ничего не оставалось, как жениться на ней. Вскоре у пары родился сын Миша.

Отвергнутая Дорошина злилась и обижалась и назло вышла замуж за влюбленного в нее Олега Даля. С актером, который был моложе на семь лет, Дорошина познакомилась в 1963 году на съемках картины «Первый троллейбус».

Знакомые пары понимали, что Нина просто использует 20-летнего Олега, чтобы отомстить бывшему возлюбленному. Но сам Даль, опьяненный чувствами, и слушать об этом не хотел. На свадьбе случился настоящий скандал. В самый разгар вечеринки в зал, где собрались, вошел пьяный Ефремов и прокричал невесте: «А любишь ты все равно меня!», после чего схватил Дорошину и усадил себе на колени. Родственники Даля тут же покинули мероприятие, а сама Нина покраснела от стыда.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Олег Ефремов

Затем невеста просто ушла из-за стола и полвечера где-то пропадала с Ефремовым. Друзья пары, большинство из которых служили в театре «Современник», были в шоке, сам Ефремов позже оправдался, сообщив, что просто приехал попрощаться с бывшей гражданской женой.

Конечно же, этот брак не продлился долго и не принес счастья супругам. Даль, который считал Ефремова учителем и боготворил его, начал пить. А Дорошина продолжила временами встречаться с бывшим любовником. Поговаривали, что актриса ждала Ефремова всю жизнь. Из-за него она так и не родила собственных детей, а замуж вышла уже после пятидесяти. Дорошина умерла в одиночестве, пережив всех любимых мужчин, в возрасте 83 лет в 2018 году.

Табаков ушел от жены после 35 лет брака

Актриса Людмила Крылова прожила с Олегом Табаковым 35 лет. Они познакомились на киностудии в 1959 году на съемках фильма «Сверстницы». Девушка смотрела на Олега таким влюбленным взглядом, что уже в первый же день знакомства он повел ее гулять, затем — в свою комнату. Роман завязался сразу, влюбленные решили больше не разлучаться и уже на четвертый день Люда переехала к любимому с вещами.

Знакомые, зная ветренный характер Табакова, предрекали им скорый разрыв, но все случилось иначе — молодые решили пожениться. Люда была москвичкой, а Олег приехал в столицу из Саратова. Поэтому первое время они жили у нее. Через год у пары родился сын Антон, а еще через шесть лет — дочь Саша. Крылова была счастлива в браке, поэтому стала отказываться от ролей, стараясь больше времени проводить с детьми.

Жена Табакова не обращала внимание на многочисленные интрижки мужа ради семьи. Однако вскоре Людмила узнала неприятную правду: оказалось, что целых 10 лет Табаков жил на две семьи. О его отношениях с молодой актрисой Мариной Зудиной узнала вся Москва. Крылова не выдержала унижения и подала на развод. Их взрослые дети перестали общаться с отцом, которого считали предателем.

Фото: Valery Khristoforov/Russian Look Людмила Крылова и Олег Табаков

Из всей первой семьи режиссера на похоронах Олега Павловича в 2018 году был только сын Антон. Сейчас Крылова ведет затворнический образ жизни. В октябре 2024-го актрисе исполнится 86 лет. Она до сих пор выходит на сцену «Современника» в спектакле «Интуиция». По словам артистки, в последние годы она не получала хороших предложений от кинематографистов.

«В надежде на что-то хорошее, может быть, в моем возрасте повезет, и будут какие-то роли. Не знаю. Я вообще не очень любила кино: камера меня напрягала всегда. А общение со зрительным залом куда интересней и продуктивней», — говорит она.

Аринбасарова сбежала из дома ради Кончаловского

Наталья Аринбасарова познакомилась с Андреем Михалковым-Кончаловским в 1964 году, когда ее пригласили на главную роль в его дипломную картину «Первый учитель». Девушка мечтала стать балериной и блистать в Большом театре, но врачи диагностировали у нее порок сердца, поэтому о карьере примы пришлось забыть. Аринбасарова стала актрисой, хотя консервативные родители были против этой профессии.

Она прошла пробы в картине Кончаловского, но затем отказалась от съемок под давлением матери. Начинающий режиссер пришел в бешенство. Через несколько дней он позвонил Наталье сам и начал почти кричать в трубку. Говорил, что не может потерять ее, после чего чуть ли не умолял сняться в его картине. Как выяснилось позже, Андрей с первого взгляда влюбился в молодую красивую актрису с азиатской внешностью и уже тогда решил жениться на ней.

Вероятно, вспыхнувшие на площадке чувства помогли Кончаловскому снять отличный фильм, который даже взяли в конкурсную программу Венецианского фестиваля. Аринбасарова была названа лучшей актрисой и получила приз «Золотой кубок Вольпи», обойдя саму Джейн Фонду с картиной «Добыча».

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский (слева) с женой киноактрисой Натальей Аринбасаровой (справа)

Отношения Натальи и Андрея на съемках были сугубо профессиональными, он часто критиковал девушку за неудачные дубли. Однако после окончания работы Кончаловский не выдержал и сделал Аринбасаровой предложение. Та согласилась, не спросив согласия родителей и не испугавшись большой разницы в возрасте — будущий муж был на девять лет старше.

Влюбленные тайно расписались в городе Фрунзе. Когда родители Аринбасаровой узнали о свадьбе, девушку насильно забрали домой и фактически заперли. Мама актрисы не скрывала, что считает ее избранника развязным и беспардонным. Улучив момент, Аринбасарова сбежала из дома и почти год не общалась с семьей.

Позже у пары родился сын Егор, а у Кончаловского начались проблемы с цензурой. Он все чаще говорил, что хочет уехать за границу, где больше свободы для творчества. Спустя пять лет Аринбасарова предложила развестись, потому что поняла, что муж с ней несчастлив.

«Я чувствовала: что-то с ним происходит, он уже не тот, нет прежней влюбленности. Видела, что ему плохо, он мается, от стресса у него по рукам пошла экзема. Стало очевидно, что Андрон выбирает для себя жизнь за границей. А тогда возможность уехать была одна: заключить брак с иностранкой. Что он впоследствии и сделал, женившись на француженке», — вспоминала впоследствии актриса.

Позже Аринбасарова еще дважды была замужем, но так и не нашла личного счастья. В этом году актрисе исполнится 78 лет. Она все еще снимается в кино и ведет активную творческую жизнь. В 2022 году артистка сыграла одну из ролей в фильме сына Егора Кончаловского «Мой папа — вождь». В 2023-м она представила ленту на кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке».

В 2024 году Аринбасарова появилась в программе Татьяны Устиновой «Мой герой». Она рассказала об интересных моментах творческой биографии и личной жизни.

«Я живу вместе с внуками на даче. Они — моя любовь и моя слабость», — призналась актриса.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Руководитель Союза кинематографистов (СК) РФ Никита Михалков и актриса Анастасия Вертинская

Как брак Михалкова и Вертинской распался из-за рыбы

Анастасию Вертинскую и Никиту Михалкову называли одной из самых красивых пар советского кино. Они вместе учились в Щукинском Театральном училище. По Вертинской сходили с ума все одногруппники, в том числе и будущий известный режиссер. Чувства были взаимными, их роман — бурным.

Рассказывали, что влюбленный Михалков дежурил возле ее подъезда с цветами, жутко ревновал и дрался с другими ухажерами избранницы. В итоге ему удалось добиться руки и сердца Вертинской. К тому моменту она была настоящей звездой СССР — в 16-летнем возрасте Анастасия сыграла в «Алых парусах», а чуть позже в «Человеке-амфибия». Михалков же делал первые шаги в кинематографе и был на год моложе своей пассии.

Они решили расписаться когда узнали, что Вертинская ждет ребенка. Михалков обрадовался, так как понимал, что теперь она от него никуда не денется. Однако после рождения сына Степана былая страсть и романтика быстро сменились бытом, следом начались скандалы. Первой причиной разногласий стала рыба, которую Михалков в огромных количествах привозил с рыбалки и заставлял жену чистить и потрошить. Утонченная Вертинская возмущалась. Ей хотелось блистать в кино, а не сидеть на кухне и нянчиться с детьми. Через три года супруги развелись и после не общались более 20 лет.

Михалков решил больше не связывать свою жизнь со строптивыми женщинами и женился на бывшей манекенщице Татьяне Соловьевой, с которой живет по сей день. Вертинская после развода вышла замуж за Александра Градского, но вскоре развелась и с ним. У неё также были романы с Олегом Ефремовым, Павлом Слободкиным и Борисом Эйфманом.

В этом году Анастасии Александровне исполнится 80 лет. Она давно не ведет публичный образ жизни и редко появляется на публике. Последний раз актриса снималась в 2000 году — в фильме «Бременские музыканты». В 2021-м она была замечена на премьере сериала «Вертинский».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анастасия Вертинская

Тихонов простил Мордюковой измену

Вячеслав Тихонов познакомился с Нонной Мордюковой во время совместных съемок в картине «Молодая гвардия» Сергея Герасимова. Тогда у 19-летнего юноши и его будущей 22-летней жены начался бурный и тяжелый роман. Мордюкова признавалась, что сама окрутила «холодного красавца». Характеры обоих не позволяли им спокойно существовать на съемочной площадке.

Что уж говорить о браке. Он был немногословным и спокойным, она — взрывной, нервной и энергичной. Друзья артистов удивлялись, как эти люди с противоположными характерами смогли прожить вместе долгих 13 лет.

Поговаривали, что к замужеству с Тихоновым Мордюкову подтолкнула мама, которой очень понравился такой «зять». По другой версии, актер был настолько влюблен, что грозился броситься под поезд, если Нонна не согласится стать его женой.

Однако расписались актеры не сразу, а лишь после рождения сына Володи. Малыш появился на свет в 1950 году, благодаря чему молодым людям выделили комнату в общежитии. Денег катастрофически не хватало: у них не было ни кроватки, ни детской коляски: маленького сына они выносили на прогулку в обычном корыте.

Окончив институт, Тихонов и Мордюкова перебрались в жилье побольше — в 14-метровую проходную комнату в коммуналке. В нее поместились диван, стол и трюмо. Им приходилось отгораживаться от соседей фанерными листами, так еще и родственники Нонны часто заглядывали в гости.

Фото: Mikhail Svischev/Russian Look/Global Look Press Вячеслав Тихонов

Из-за неустроенности начались скандалы. Тихонову хотелось тишины и покоя, а Нонна любила застолья и шумные праздники. Супруг даже перестал выделять Мордюковой деньги на содержание сына, потому что она все пересылала бедным родственникам. Терпение актрисы вскоре закончилось, и она увлеклась Борисом Андроникашвили. Тихонов не закатил скандал, и даже пообещал простить жену, если она одумается и вернется в семью.

«Я так тебя прошу… Ну, бывает страсть у человека. Понимаю. Я тебе это прощу. Давай я тебе дам три месяца. Как только огонь погаснет, вернись, я прощу, но больше чтоб никогда», — сказал тогда Тихонов.

Поначалу Нонна вернулась к мужу, но жить вместе они уже не смогли. Он перестал ей доверять, актриса перестала его уважать. Позже Тихонов грустно признавался, что именно жена решила развестись, и ему пришлось просто подчиниться.

Фото: РИА Новости Нонна Мордюкова

После развода с Тихоновым Мордюкова пять лет прожила в гражданском браке с Андроникашвили, после чего оставила и его. Их с Тихоновым сын Владимир скоропостижно умер от употребления запрещенных веществ в 1990 году. Нонна и Вячеслав в последний раз встретились на его похоронах. Больше они не общались и не пересекались.

После смерти сына Нонна замкнулась в себе и стала вести закрытый образ жизни, она постоянно грустила, вспоминая Володю. Актриса прожила 82 года, скончавшись в 2008 году. Ее похоронили рядом с сыном, как она завещала.

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