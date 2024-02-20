«Это моя кровь»: отвергнутый внук Мордюковой заявил о праве на наследство Внук Мордюковой Владимир заявил о правах на наследство покойной актрисы

Фото: Mosfilm/Instagram.com/Global Look Press

Нонна Мордюкова и ее сын Владимир

43-летний внук актрисы Нонны Мордюковой Владимир Тихонов в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1» рассказал, что был лишен наследства 16 лет назад, и заявил о своих правах на квартиру покойной бабушки. По словам мужчины, он всегда хотел общаться с Мордюковой и своим дедом актером Вячеславом Тихоновым, но члены семьи отвергали его и его мать актрису Наталью Егорову.

Я страдаю от недостатка эмоционального общения. Я очень хотел в детстве с дедушкой общаться, с бабушкой, я чувствовал, что это моя кровь, — сообщил внук Мордюковой.

Владимир — потомок единственного сына Мордюковой и Тихонова Владимира. Молодой человек был женат на актрисе Наталье Варлей, от которой у него есть сын Василий, затем ушел к актрисе Наталье Егоровой. Мордюкова верила, что новая любовь и появление второго ребенка остановят ее сына от пагубного пристрастия. Но спасти наследника Мордюковой не удалось. В 1990 году ее сын Владимир умер от сердечной недостаточности в возрасте 40 лет. С тех пор Мордюкова разорвала отношения с последней невесткой и внуком, лишив их наследства.

Ранее сообщалось, что вторая невестка Мордюковой Наталья Варлей ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она продала трехкомнатную квартиру в Москве и переехала в домик в Подмосковье. Этот участок Варлей купила 15 лет назад для мамы, которая прожила на природе пять лет. После ее смерти знаменитость ухаживает за домом сама. На участке Варлей — деревянный двухэтажный дом и баня, грядки с земляникой и овощами, цветы и качели, садовая мебель из эвкалипта и гриль. Знаменитость признавалась, что устала от столичной суеты и хочет проводить время вдали от шума, на природе. Уже несколько лет Варлей не показывается на публике: она избегает встреч с поклонниками и журналистами и почти не дает интервью. В ее доме живут около 20 кошек.