Брат Нонны Мордюковой умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bc774b7a-901b-11ea-872d-fa163e074e61_660.jpg Нонна Мордюкова Фото: Russian Look/Global Look Press

Родной брат Нонны Мордюковой Василий Литвинов умер от коронавируса. О его смерти сообщила родная сестра артистки Наталья Катаева.

По предварительным данным, мужчина заразился инфекцией, которую, скорее всего, подхватил в продуктовом магазине. Там Литвинов побывал несколько дней назад, сообщает KP.RU. Болезнь развивалась очень стремительно.

Брату Мордюковой было 75 лет. Со старшей сестрой его связывали близкие отношения: он часто посещал различные передачи на ТВ с её участием. Литвинов работал инженером в аэропорту, после ушёл на пенсию.

Похоронят брата Мордюковой возле могилы матери в Люберцах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужем Нонны Мордюковой был Вячеслав Тихонов. Он женился на красавице-артистке ещё во ВГИКе.