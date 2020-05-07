Брат Нонны Мордюковой умер от коронавируса

Родной брат Нонны Мордюковой Василий Литвинов умер от коронавируса. О его смерти сообщила родная сестра артистки Наталья Катаева.
По предварительным данным, мужчина заразился инфекцией, которую, скорее всего, подхватил в продуктовом магазине. Там Литвинов побывал несколько дней назад,
Брату Мордюковой было 75 лет. Со старшей сестрой его связывали близкие отношения: он часто посещал различные передачи на ТВ с её участием. Литвинов работал инженером в аэропорту, после ушёл на пенсию.
Похоронят брата Мордюковой возле могилы матери в Люберцах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужем Нонны Мордюковой был Вячеслав Тихонов. Он женился на красавице-артистке ещё во ВГИКе.
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