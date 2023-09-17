Что известно о последних днях жизни и причине смерти Николая Добронравова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Николай Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов умер после продолжительной болезни. Ему было 94 года. Чем запомнится деятель искусства и что известно о его смерти?

Чем известен Николай Добронравов

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова), в 1952 году — Московский городской учительский институт.

В 1950-х годах Добронравов служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), также снимался в фильмах «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова». Тогда же он занялся литературой. Вместе с коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым Добронравов писал новогодние сказки, инсценировки и пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров. В 1960 году в МТЮЗе состоялась премьера спектакля по их пьесе «Загорается маяк». В 1962 году по либретто Добронравова и Гребенникова в Куйбышевском театре оперы и балета (ныне Самарский академический театр оперы и балета) была поставлена опера композитора «Иван Шадрин». Кроме того, в качестве соавторов они выпустили повести для детей и юношества «Третий не лишний», «Скоро каникулы!» и другие.

В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. Пара прожила вместе полвека. В 2006 году супруги отметили 50-летнюю годовщину свадьбы.

За свою карьеру Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи своего мужа. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.

Музыку на стихи Добронравова также сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Эдуард Колмановский. Песни на его стихи в разное время исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.

В 1970 году Добронравов стал членом Союза писателей СССР. Он опубликовал ряд поэтических сборников, среди которых «Стихи и песни», «Созвездие Гагарина», «Светит незнакомая звезда», «Как молоды мы были».

Поэт-песенник был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Кроме того, Добронравов — лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства.

Песни на стихи Добронравова и музыку Пахмутовой являются официальными гимнами Магнитогорска и Ярославля.

Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Уткин Игорь/ТАСС Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Лизунов Юрий/ТАСС Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Жуков Сергей/ТАСС Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год

Что известно о смерти Добронравова

О смерти Николая Добронравова вчера, 16 августа, сообщила «Экспресс газета». Позже новость подтвердили народный артист России Николай Басков, поэтесса Любовь Воропаева, а также дочь поэта Роберта Рождественского журналист Екатерина Рождественская. По данным СМИ, причиной кончины деятеля искусства стала тяжелая и продолжительная болезнь.

«Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня — Колечка. Прекрасным поэтом был, вы все его чудесные песни знаете — они уже давно стали классикой. А еще удивительно добрым и хорошим человеком», — написала в соцсетях Рождественская.

Рождественскому было 94 года. Басков отметил, что «такие люди с нами навсегда».

«Нас по-прежнему ждут московские метели, но увы, без Добронравова... Хотя, такие люди с нами навсегда», — прокомментировал артист в микроблоге.

В окружении Добронравова рассказали MK.RU, что в последнее время поэт-песенник переживал непростые времена, поскольку не мог ходить. Деятель искусства умер в реанимации.

«Последний год действительно был очень трудным для Николая Николаевича. Он фактически не ходил, не мог вставать... Старость, что вы хотите. Плюс — некоторое время назад они переболели коронавирусом. После него Николай Николаевич стал сдавать. Постепенно, постепенно его состояние ухудшалось. Об этом все знали», — сообщили источники.

Они отметили, что супруга Добронравова всегда была рядом с ним. В последнее время пара большую часть времени жила в санатории.

«Это лето там провели. Николай Николаевич находился под постоянным контролем врачей. Они делали все возможное. Но состояние не улучшалось. Николай Николаевич был в сознании: все понимал, общался. Но в конце лета началось ухудшение. Последняя неделя была очень трудной. Его госпитализировали. Николай Николаевич находился в реанимации. В палату интенсивной терапии к нему никого не пускали. Александра Николаевна ждала его дома, надеялась, что все образуется. Хотя, конечно, она все понимала», — поделились в окружении поэта-песенника.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Супруги народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов

Где похоронят Николая Добронравова

Мэр Москвы Сергей Собянин в авторском Telegram-канале сообщил, что Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Он также выразил соболезнования супруге артиста.

«Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой. Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», — написал Собянин.

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