Композитор Александра Пахмутова стала вдовой, умер её муж, поэт-песенник Николай Добронравов. Поэт ушёл из жизни после тяжёлой продолжительной болезни, не дожив до 95-летнего юбилея. За годы супружества Пахмутова и Добронравов написали сотни культовых песен, на которых выросло не одно поколение. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой» и многие другие.