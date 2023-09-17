Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов на ее юбилейном вечере в Большом театре России, 2019 год
Композитор Александра Пахмутова стала вдовой, умер её муж, поэт-песенник Николай Добронравов. Поэт ушёл из жизни после тяжёлой продолжительной болезни, не дожив до 95-летнего юбилея. За годы супружества Пахмутова и Добронравов написали сотни культовых песен, на которых выросло не одно поколение. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой» и многие другие.
NEWS.ru вспоминает, каким был поэт Николай Добронравов.
Фото: Уткин Игорь/ТАСС
Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год
Фото: Уткин Игорь/ТАСС
Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год
Фото: Лизунов Юрий/ТАСС
Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год
Фото: Лизунов Юрий/ТАСС
Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год
Фото: Жуков Сергей/ТАСС
Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год
Фото: Жуков Сергей/ТАСС
Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени