Композитор Александра Пахмутова стала вдовой, умер её муж, поэт-песенник Николай Добронравов. Поэт ушёл из жизни после тяжёлой продолжительной болезни, не дожив до 95-летнего юбилея. За годы супружества Пахмутова и Добронравов написали сотни культовых песен, на которых выросло не одно поколение. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой» и многие другие.

NEWS.ru вспоминает, каким был поэт Николай Добронравов.

Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год

Фото: Уткин Игорь/ТАСС

Москва. Слева направо: спортивный обозреватель Николай Озеров, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов в Доме кино перед просмотром фильма режиссера Юрия Озерова «О спорт, ты - мир», 1981 год

Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год

Фото: Лизунов Юрий/ТАСС

Москва. XX съезд Ленинского комсомола. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (в центре) среди делегатов съезда в перерыве между заседаниями, 1987 год

Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год

Фото: Жуков Сергей/ТАСС

Поэт Николай Добронравов, президент РФ Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова (слева направо), 2004 год

Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Поэт Николай Добронравов и настоятель Сретенского мужского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов во время церемонии награждения народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени