Названы время и место церемонии прощания с актером Вячеславом Гришечкиным Церемония прощания с Гришечкиным пройдет в Театре на Юго-Западе 19 сентября

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вячеслав Гришечкин

Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным, умершим в возрасте 61 года, пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу самого театра. Отпевать актера будут в храме архангела Михаила.

С 12:00 до 13:00 будет прощание в театре, а в 13:30 — отпевание в храме архангела Михаила, — заявил представитель культурного учреждения.

Вячеслав Гришечкин стоял у истоков создания Театра на Юго-Западе и исполнил на его сцене более 30 ролей.

Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, в ночь на 16 сентября стало известно о его смерти. Он всего на пять лет пережил жену Анну, с которой прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Как пишут журналисты, артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию и считал, что виноват в смерти избранницы.

Ранее сообщалось, что из жизни в возрасте 97 лет ушел французский модельер Марк Боан. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. Отмечается, что Боан скончался в своем доме в Бургундии. О причинах его смерти не сообщается. Похороны модельера состоялись 13 сентября во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен.