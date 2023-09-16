Что известно о смерти звезды фильма «Меня зовут Арлекино» Игоря Кечаева Актер и режиссер Игорь Кечаев умер после продолжительной болезни

Фото: electrotheatre.ru

Игорь Кечаев

Актер Игорь Кечаев 13 сентября скончался в Москве после продолжительной болезни, ему было 62 года. Об этом сообщается на сайте Электротеатра Станиславский. Что известно о смерти артиста и чем он запомнится?

Чем известен Игорь Кечаев

Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года в Москве. В 1987 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Учился на курсе А. В. Эфроса и А. А. Васильева.

Кечаев сотрудничал с театром на Таганке, работал с Электротеатром Бориса Юхананова (его однокурсника по ГИТИСу), был ассистентом по театральным и телевизионным проектам «Наблюдатель», «Подсолнухи».

Известность он получил в 1988 году как актер. Тогда Кечаев сыграл одну из главных ролей в драме конца 1980-х «Меня зовут Арлекино». Фильм был снят на киностудии «Беларусьфильм» по мотивам пьесы Юрия Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». Картина стала самой кассовой в Белоруссии: только в первый год проката ее посмотрели в кинотеатрах СССР около 42 млн человек. Герой Кечаева в ленте «Меня зовут Арлекино» — мажор по кличке Интер.

Позже он сыграл небольшие роли в других фильмах и сериалах — «Смерть за кулисами», «Саша + Маша», «Под электрическими облаками», «Чужой ребенок».

С начала 2000-х Кечаев сосредоточился на режиссерской деятельности. Он работал над проектом Первого канала «Голод», а также снял несколько серий детектива «След».

Кроме того, известны его режиссерские работы: «Товарищи полицейские», «Я подарю тебе любовь», «Поздние цветы», «Чужой ребенок», «Чужая жизнь», «Срок давности» и «Паром для двоих».

Что известно о смерти Игоря Кечаева

Игорь Кечаев умер в Москве 14 сентября после продолжительной болезни. Ему было 62 года. Прощание с артистом состоялось 15 сентября в институте имени Склифосовского.

Звезда фильма «Меня зовут Арлекино» последние годы работал в Электротеатре Станиславский. О недомогании актер предпочитал не распространяться.

«Игорь Кечаев был близким другом Электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу, и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам, работал ассистентом режиссера на опере „Октавия. Трепанация“. Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии», — говорится в сообщении театра.

Кто еще из артистов умер в сентябре

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в ночь с 15 на 16 сентября в возрасте 61 года. Предварительная причина смерти — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Последние восемь суток он провел в реанимации. До этого — два дня в частном реабилитационном центре в Одинцово, куда был отправлен из-за проблем с алкоголем.

Режиссер и актер Константин Арефьев скончался 4 сентября в возрасте 59 лет. Причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта.

Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер 4 сентября в возрасте 58 лет. В Молодом театре, где он служил более 13 лет, сообщили, что в последнее время артист жаловался на боли в сердце.

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