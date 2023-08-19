Клоун Андрюша, Зайцев: кто из друзей Пугачевой умер после ее отъезда из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачева почтила память клоуна Андрея Николаева (Андрюши), прислав ему венок из белых цветов. При этом на прощании с артистом, которое прошло в Московском цирке Никулина вчера, 18 августа, Примадонна не появилась. Кто из друзей исполнительницы умер после ее отъезда в Израиль и кого из них она проводила в последний путь лично?

Кто из друзей Аллы Пугачевой умер после ее отъезда из России

Народный артист РСФСР Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер 14 августа в возрасте 85 лет. Он скончался в Боткинской больнице, куда его экстренно госпитализировали за несколько дней до смерти с последствиями перенесенного коронавируса. В свое время он преподавал в ГИТИСе, где обучал Аллу Пугачеву и Александра Буйнова. Результаты его работы с артисткой можно было увидеть в фильме «Женщина, которая поет», где Примадонна исполняла «Песенку про эстраду» и одновременно жонглировала шарами. Уехавшая в Израиль Пугачева не приехала на прощание с Андрюшей, которое прошло вчера в цирке Никулина, однако, по информации StarHit, она прислала ему венок из белых цветов, а также попросила написать трогательные слова на ленте.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. В этот день его доставили в больницу в Щелково с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации. Пугачева дружила с кутюрье, но его похороны тоже пропустила. Друг Зайцева Вадим Хусаинов объяснял, что исполнительница была занята, поэтому не появилась на траурной церемонии.

«У нее своих проблем выше крыши. Ей нужно свои вопросы урегулировать. Сыграл роль и тот факт, что Вячеслава Михайловича хоронили далеко от Москвы. Хотя была возможность его отпеть в храме Христа Спасителя, а потом похоронить на Новодевичьем. Но сын решил по-другому», — комментировал он MK.RU.

При этом, по словам Хусаинова, певица с уважением относилась к Зайцеву и всегда приходила на его дни рождения. Спустя несколько дней после него скончался еще один модельер — Вячеслав Юдашкин. Он умер 2 мая на 60-м году жизни. В 2016 году у дизайнера диагностировали рак почки, а после метастазы обнаружили в головном мозге. Пугачева прилетела на его похороны в Москву на регулярном рейсе из Тель-Авива и привезла маму Юдашкина Раису Петровну. На траурном мероприятии артистка пообщалась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который поцеловал ей руку и отметил, что был рад видеть.

Кто еще из знаменитостей умер в 2023 году

Актер Игорь Ясулович умер сегодня, 19 августа. 18 июля артист был госпитализирован из квартиры в Москве. У звезды «Бриллиантовой руки» было острое повреждение почек, ему провели две операции, с помощью которых медикам удалось вывести жидкость из брюшной полости и дыхательных путей. 9 августа Ясуловичу стало хуже, и его перевели в реанимацию и даже вводили в искусственную кому. Тогда у актера ухудшились анализы, врачи подключили центральный катетер для введения препаратов прямо в кровь. Артисту стало лучше, 11 августа его выписали. Однако сегодня, 19 августа, он скончался.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. Ей был 81 год. Она скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Звезде диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис.

Режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире 7 августа. Тело женщины пролежало там больше года и мумифицировалось. Согласно экспертизе, смерть постановщицы наступила примерно в начале 2022 года.

Радиоведущий Леонид Володарский умер 8 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Он озвучил множество зарубежных фильмов и сериалов, в том числе «Терминатор» и «Джанго освобожденный». Кроме того, Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Сэлинджер.

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