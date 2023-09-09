Умер «звездный» хирург Отари Гогиберидзе: с кем работал, причина смерти

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Телеведущая Яна Лапутина с супругом Отари Гогиберидзе

В Москве от последствий перенесенной коронавирусной инфекции умер хирург Отари Гогиберидзе, делавший пластические операции российским звездам. Ему было 52 года. Чем запомнится врач и что известно о смерти?

Чем известен Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе — пластический хирург с 28-летним опытом. В 1995 году он окончил РУДН по специальности «лечебное дело», а затем отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии. В 2000 году окончил аспирантуру по специальности «челюстно-лицевая хирургия». Для прохождения курса по редукционной пластике в 2004 году медик посетил Германию, для изучения практики по пластике носа и омоложению лица — Испанию.

Гогиберидзе являлся членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) и членом правления «Общества эстетических хирургов». Он был известен как сертифицированный международный тренер по работе с американскими платами-фиксаторами для моделирующей и омолаживающей пластики лица.

Гогиберидзе — основатель клиники эстетической медицины и косметологии «Время Красоты» в Москве. Также он являлся доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии ФПКМР РУДН.

Он работал со звездами шоу-бизнеса. Например, модель и супруга журналиста Дмитрия Диброва Полина Диброва делала у него пластику груди.

Что известно о смерти Отари Гогиберидзе

О смерти Отари Гогиберидзе в соцсетях сообщила его экс-жена, бизнесвумен и телеведущая Яна Лапутина. Бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения после развода и воспитывали общую дочь.

«Ты часть моей жизни, большая, важная, дорогая. Независимо ни от чего, мы оставались и останемся близкими людьми, друзьями, родными. Отари, мне очень жаль, очень... Я столько знаю слов, но и ты их знаешь, мы все друг про друга знали и смогли пронести уважение через годы, оставаясь до последнего друзьями... Ты же знаешь, я всегда рядом и теперь тоже, только по-другому... Странно тебе это писать и знать, что ты это не прочитаешь. Хотя я всегда тебе говорила, что верю, что все видно и на земле, и с небес. Ты просто знай, что я тебя не забуду и все, что мы делали вместе, буду делать так, будто ты рядом. Ты ужасный хулиган, ты же знаешь, ты же все знаешь... Доктор, пока», — написала она в микроблоге.

Гогиберидзе скончался в возрасте 52 лет от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Врач переболел COVID-19 в феврале, после чего долго восстанавливался. Болезнь дала серьезные осложнения.

Кто еще из известных людей умер в 2023 году

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. В этот день его доставили в больницу в Щелково с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации. Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Его коллега Валентин Юдашкин умер 21 мая на 60-м году жизни. В 2016 году у модельера диагностировали рак почки, а после метастазы обнаружили в голове.

Радиоведущий Леонид Володарский ушел из жизни 8 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Он озвучил множество зарубежных фильмов и сериалов, в том числе «Терминатор» и «Джанго освобожденный». Помимо этого, Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Сэлинджер.

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