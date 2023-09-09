Умер актер сериала «Таинственный остров» Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет, сообщает STV News со ссылкой на членов семьи. Причины смерти артиста не раскрываются.

Шотландский актер Джон Кэйрни, известный по роли Роберта Бернса, умер в возрасте 93 лет. Семья актера и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя, — говорится в сообщении.

Джон Кэйрни родился 16 февраля 1930 года в районе Бэйлистон в Глазго. Некоторое время он посещал художественный колледж, но бросил его, чтобы заняться актерской профессией. Кэйрни обучался в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Известность актер получил благодаря исполнению роли капитана Немо в канадском сериале «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Кроме того, Кэйрни снимался в таких фильмах, как «Гибель Титаника» (1958), «Клеопатра» (1963), «Ясон и аргонавты» (1963) и других.

Актер был женат, у него также остались пятеро детей, девять внуков и семь правнуков.

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