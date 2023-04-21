Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина не смогла подтвердить или опровергнуть информацию об увольнении мужа с должности ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. На своей странице в Instagram (деятельность запрещена в России) она написала, что в шоке от этой информации, поскольку Дибров — штатный сотрудник канала и его зарплата является единственным источником дохода для семьи.

Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». Дмитрий — штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать? — написала Диброва.