Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. 30 апреля его доставили в больницу Щелкова с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации.
Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Он посещал светские мероприятия, хоть и не мог самостоятельно передвигаться.
Зайцев стал первым российским художником, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже. Он работал со многими звездами и создал известный Дом Моды на проспекте Мира в Москве.
Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев назвал Зайцева «дизайнером от Бога». По его словам, модельер «сделал все, чтобы советкие женщины выглядели не хуже, а то и лучше западных».
Каким Зайцев был на работе и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году
Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год
Фото: Юрченко/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера»
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия»
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год