Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. 30 апреля его доставили в больницу Щелкова с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации.

Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Он посещал светские мероприятия, хоть и не мог самостоятельно передвигаться.

Зайцев стал первым российским художником, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже. Он работал со многими звездами и создал известный Дом Моды на проспекте Мира в Москве.

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев назвал Зайцева «дизайнером от Бога». По его словам, модельер «сделал все, чтобы советкие женщины выглядели не хуже, а то и лучше западных».

Каким Зайцев был на работе и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году

Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год

Модельер Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором

Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году

Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год

Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом

Модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году

Фото: орис Кауфман/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году

Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год

Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год

Фото: Юрченко/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год

Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями

Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год

Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1994 год

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1994 год

Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения

Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год

Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера»

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера»

Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera

Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week

Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти

Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год

Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия»

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия»

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год