«Дизайнер от Бога»: не стало Вячеслава Зайцева

Фото: Евгения Новоженина/Новости

Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. 30 апреля его доставили в больницу Щелкова с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации.

Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Он посещал светские мероприятия, хоть и не мог самостоятельно передвигаться.

Зайцев стал первым российским художником, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже. Он работал со многими звездами и создал известный Дом Моды на проспекте Мира в Москве.

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев назвал Зайцева «дизайнером от Бога». По его словам, модельер «сделал все, чтобы советкие женщины выглядели не хуже, а то и лучше западных».

Каким Зайцев был на работе и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.