Режиссер Джулиано Монтальдо умер на 94-м году жизни

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Джулиано Монтальдо

Итальянский кинорежиссер, актер и сценарист Джулиано Монтальдо умер в возрасте 93 лет в Риме, сообщает информационное агентство ANSA со ссылкой на заявление членов его семьи. Причины смерти не раскрываются. По просьбе родственников прощание с Монтальдо будет проходить в закрытом режиме. За свою карьеру он снял более 20 фильмов, один из которых был посвящен творчеству Федора Достоевского.

Свой первый фильм «Стрельба по голубям» Монтальдо срежиссировал в 1962 году, спустя два года вышла следующая его картина «Внебрачный». Однако наиболее известными его картинами являются «Сакко и Ванцетти» (1971), «Замкнутый круг» (1978), «Очки в золотой оправе» (1987) и «Время убивать» (1990). Картина «Демоны Санкт-Петербурга» (2008), созданная при поддержке Андрея Кончаловского и композитора Эннио Морриконе, была показана на Московском международном кинофестивале.

В конце августа в Москве скончался известный российский режиссер Глеб Панфилов, известный своими картинами «В огне брода нет», «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые» и другими. Ему было 89 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище.