«Боюсь за свою жизнь»: певица Мария Максакова обратилась к Путину

Российская оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова в беседе с NEWS.ru прокомментировала решение суда первой инстанции, согласно которому должна отдать квартиру на Пресненской набережной в Москве своим старшим детям — 14-летней Людмиле и 17-летнему Илье. Артистка также обратилась за помощью к президенту Владимиру Путину, объяснив, что боится за свою жизнь.

Проигрыш в суде Максакова называла ожидаемым. По мнению певицы, «судья К. Пресненского суда играет роль святой инквизиции» в её судьбе.

Почему-то все судебные заседания по моему имуществу попадают исключительно к нему, при том, что в данном суде работают более 50 судей. Какова вероятность попадания в казино шарика в одну и ту же лунку более 15 раз — а мне бесконечно попадается конкретный судья? Вы не находите это странным? — задалась вопросом Мария Максакова.

Певица объяснила, что не смогла явиться на заседание суда, поскольку живёт на Украине и боится приезжать в Москву из-за страха за свою жизнь. Причиной опасений она назвала сложные взаимоотношения с отцом её старших детей Владимиром Тюриным.

Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и её, — призналась Мария Максакова.

Она подчеркнула, что не намерена сдаваться и вместе с адвокатами попытается отстоять квартиру в суде высшей инстанции. Максакова решила обратиться к Владимиру Путину с просьбой защитить её от бывшего мужа. По её мнению, это возможно сделать при помощи закона. Певица попросила главу государства дать распоряжение о доработке ст. 210 прим.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии». — NEWS.ru), так как в настоящее время, считает Максакова, «статья носит декларативный характер».

Владимир Путин kremlin.ru

Как заявитель я неоднократно давала развёрнутые показания в правоохранительных органах о необходимости привлечения Владимира Тюрина к уголовной ответственности по ст. 210 прим.1 УК РФ. Однако, согласно нынешнему положению ст.210, он сам лично должен явиться и сознаться. Но он же не сознается, это очевидно, — подчеркнула Максакова.

Она считает, что «где ему (Владимиру Тюрину. — NEWS.ru) выгодно, он называет себя вором в законе, а где не надо, стыдливо умалчивает о своих титулах и достижениях». Максакова полагает, что экс-супруг давно «подписал приговор» ей и «шаг за шагом приводит его в исполнение».

Певица призналась, что ей «очень страшно» и не к кому больше обращаться за помощью, кроме как к Владимиру Путину. Она назвала статью 210 — в том случае, если она будет доработана по поручению президента — «лучом надежды» не только для себя, но и для многих других людей.

Я как человек, получивший также юридическое образование, понимаю, что если статья из «декларативной» станет «рабочей», это позволит привлечь к ответственности по закону многих, кто заслужил наказание, но остаётся безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие, — убеждена Мария Максакова.

Ранее суд направил Марию Максакову на психолого-психиатрическое обследование в Алексеевской больнице в рамках процесса о дележе квартиры с детьми. По словам певицы, она составляла дарственную на жилплощадь несовершеннолетним детям, находясь под давлением и «не в себе».

Мария Максакова mariamaksakova/instagram.com

Дети Максаковой заявили права на 260-метровые апартаменты в апреле. Певица уверена, что за намерением отсудить её единственное жильё стоит экс-супруг Владимир Тюрин. 22 апреля Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить Тюрина по статье о ворах в законе. К подаче заявления её подтолкнула программа на YouTube-канале, где фигурировал бывший муж. Следствие, проведя проверку, в возбуждении уголовного дела отказало.