Максакова рассказала, как любовник-миллионер избивал её

https://static.news.ru/photo/6f765cf8-657c-11eb-aee5-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: facebook.com/MaksakovaMaria

Певица Мария Максакова рассказала, что её бывший любовник — миллионер Владимир Тюрин бил её. Об этом она рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Максакова заявила, что Тюрин увидел Марию в программе «Пока все дома». После чего он начал буквально преследовать её, даря подарки и ухаживая.

В начале совместного проживания жизнь, по словам Марии, напоминала сказку, а вот после рождения сына ситуация изменилась. Тюрин попытался заставить артистку сидеть дома с детьми, сообщает eg.ru.

Владимир сделал всё, чтобы моей карьеры не было. Я, по его словам, должна была сидеть с ребёнком дома, — рассказала Максакова.

Она добавила, что однажды, когда её пригласили на фестиваль во Владикавказе, Тюрин избил её так, что сломал два ребра. Сейчас старшие дети Максаковой — сын Илья и дочь Людмила — живут со своим отцом Владимиром Тюриным.

Как писал NEWS.ru, 24 января уехавшая на Украину Максакова тайно вернулась в Россию. Артистка прилетела во Внуково. Из самолёта она вышла с большими очками на носу и в маске. Оперная певица поведала, что все близкие отговаривали её от поездки на Украину. Больше всего эмиграцией на Украину была недовольна её мама Людмила Васильевна. Она много раз звонила дочери и требовала опомниться. Теперь Максакова намерена начать новую жизнь.

Ранее Максакова назвала имя заказчика убийства своего супруга Дениса Вороненкова. Оперная дива утверждает, что к его смерти причастен экс-сотрудник СК Денис Панаитов.