Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

С 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер материнского капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством России. Отмечается, что в таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года размер маткапитала за первого ребёнка составит 483 тысячи 881 рубль, за второго и последующих — 639 тысяч 431 рубль.

Ранее стало известно, что за всё время действия программы поддержки семей с детьми материнский капитал получили почти 12 млн россиян. При этом, по данным Минтруда, более 80% семей вложили средства маткапитала на улучшение жилищных условий.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект, дающий право на маткапитал мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей. Оно распространится на мужчин, являющихся единственным родителем собственных детей, рождённых с 1 января 2007 года. Право на выплату имеет также ребёнок, не достигший совершеннолетия, или ребёнок-студент, обучающийся по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.