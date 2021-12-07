В Минтруде назвали количество россиян, получивших материнский капитал

Материнский капитал за время действия программы получили почти 12 млн россиян. При этом более 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, сообщил на правительственном часе в Госдуме глава Минтруда России Антон Котяков.

Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан, — сказал министр.

Он напомнил, что сейчас маткапитал предоставляется без обращения в Пенсионный фонд России: в течение пяти рабочих дней после регистрации рождения ребёнка в ЗАГС эти данные поступают на портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект, дающий право на маткапитал мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей. Оно распространится на мужчин, являющихся единственным родителем собственных детей, рождённых с 1 января 2007 года. Право на выплату имеет также ребёнок, не достигший совершеннолетия, или ребёнок-студент, обучающийся по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Выплату могут также предоставить мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства появился на свет первый ребёнок. Важным условием прописано вступление их в брак и воспитание детей в семье совместно с усыновившей их супругой.