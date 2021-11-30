В Думу внесли законопроект о праве на маткапитал для отцов

В Госдуме рассмотрят законопроект, дающий мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, право на маткапитал. Данную инициативу на рассмотрение внесло правительств РФ, текст документа разместили в электронной базе парламента, сообщил ТАСС. Право на маткапитал распространится на мужчин, являющихся единственным родителем собственных детей, рождённых с 1 января 2007 года.

Законопроект разработан как исполнение постановления Конституционного суда России, он направлен на расширение круга лиц с правом на дополнительные меры господдержки в связи с рождением или усыновлением детей.

Согласно документу, право на маткапитал распространится на мужчин, признанных единственным родителем детей, рождённых для него с 1 января 2007 года.

Речь идёт о втором, третьем или следующих детях, рождённых «в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки».

Выплату могут также предоставить мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства появился на свет первый ребёнок. Важным условием прописано вступление их в брак и воспитание детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Документом также устанавливается, что данное право мужчины прекращается, если его супруга умерла или её лишили родительских прав.

Согласно документу, право на выплату имеет также ребёнок, не достигший совершеннолетия, или ребёнок-студент, обучающийся по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Ранее сообщалось, что омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане предложил запретить изымать за долги приобретённую на средства материнского капитала недвижимость.