«Стою перед школой два раза в день, мёрзну»: от Максаковой отказались дети

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Вдова убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова вернулась в Россию. «Собравшись с силами» она решила наладить отношения с детьми от предыдущего брака и матерью актрисой Людмилой Максаковой, а также начать борьбу за своё имущество. Однако двое сыновей и дочка звезды отказались с ней общаться.

Не хочет налаживать отношения с Марией и её родительница. По словам певицы, все четыре года, пока она жила на Украине, родственники настраивали детей против неё. И именно по вине родных, утверждает Максакова, она не общалась с Ильёй и Людмилой.

Стою перед школой два раза в день, мёрзну, пытаюсь с детьми встретиться. Но Тюрин и моя мать против. Они просто рассчитывают, что я уеду и проблема сама по себе рассосется. Я матери все готова была простить, но этот поступок я считаю слишком аморальным. Сыну и дочери внушают, что я якобы отказалась от них, — рассказала оперная дива в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Все четыре года Илья и Людмила жили с отцом бизнесменом Владимиром Тюриным и бабушкой Людмилой Максаковой. Певица утверждает, что бывший муж якобы уговорил её бежать на Украину, а бумагу о том, что дети останутся с отцом она подписала, надеясь на возможность общаться с ними в любое время. Мария считает, что Тюрин обманул её и хочет рассказать наследникам об «инсинуациях» отца.

Максакова однако рассказала, что зимние каникулы провела с Ильёй, но после очень пожалела, что вернула мальчика отцу. Артистка объясняет это тем, что Тюрин «сказочно богат». Он обеспечивает детям такую жизнь, которая ей «никогда бы не была по карману».

Ранее актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что до сих пор с содроганием вспоминает съёмку своей программы «Наедине со всеми», где героиней выступила Людмила Максакова. В итоге героиня даже начала угрожать Меньшовой, что эта передача никогда не выйдет в эфир, сообщал NEWS.ru.