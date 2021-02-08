Максакова обругала гостей на ТВ-шоу после откровенных рассказов о матери

https://static.news.ru/photo/4178e60e-6a59-11eb-b9d1-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Максакова, ставшая в очередной раз героиней ток-шоу, снова устроила скандал в студии и переругалась со всеми гостями и экспертами. Артистка со слезами на глазах рассказывала, как обижена на мать и как никогда не простит ей обиду, чем вызвала недоумение приглашённых гостей.

Максакова буквально устроила спектакль в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале и умудрилась вывести из себя не только гостей и экспертов, но и ведущего Дмитрия Борисова.

Актриса жалобилась на то, что не видела в детстве свою мать, которая была занята исключительно собственной карьерой, что она была обделена её любовью и вниманием. И сейчас якобы оперная дива не может найти общего языка с родительницей. Также артистка жаловалась на своего бывшего супруга Владимира Тюрина, якобы бившего её по голове до сотрясения мозга и сломавшего ей два ребра.

Максакова требовала советов, как ей помириться или договориться с матерью и в то же время слушать не хотела ничьих мнений. Гостя, предложившего артистке признать, что она сама «плохая мать, плохая жена, плохая гражданка», артистка обвинила в сексизме и высказалась в его адрес в, скорее, уничижительном тоне.

А психолога Галину Запорожцеву, предложившую певице забыть все обиды и первой сделать шаг навстречу матери, Максакова просто попыталась «запеть». Артистка раскрыла рот и заголосила хорошо поставленным голосом, перекрывая речь эксперта.

Певица воспринимала в штыки любой вопрос: почему она сама оставляет пятилетнего ребёнка на попечение няни, как когда-то делала её мать? Почему оставила старших детей бывшему мужу-«тирану»? И помнит ли она ту лесть, с которой обращалась к украинским властьимущим, не особо лестно отзываясь о собственной родине?

Ни на один вопрос артистка не ответила вразумительно, но обвинила всех в том, что они пришли на программу «бросать в неё камни». Максакову поддержала подруга Алиса Толкачёва, «напомнившая» аудитории, как все умоляли певицу вернуться.

Своенравное поведение артистки возмутило даже ведущего Дмитрия Борисова, назвавшего откровенное хамство со стороны оперной дивы «запрещённым приёмом». А её нежелание публично обсуждать способы примирения с матерью — ханжеством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 43-летняя певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова приехала в Россию, чтобы бороться за недвижимость. Об этом заявили на программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».