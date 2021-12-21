Путин подписал закон, позволяющий губернаторам избираться больше двух раз

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Он устанавливает единый срок полномочий глав регионов и позволяет им избираться более чем на два срока подряд. Кроме того, документ запрещает использовать наименование «президент» для глав регионов, следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Главы субъектов РФ получили право избираться на пять лет. До этого срок полномочий определялся регионом, но не больше этого срока. Кроме того, закон снимает запрет на пребывание в должности главы субъекта в течение более двух сроков подряд.

Устанавливается единое наименование должности высшего должностного лица для всех регионов — «глава субъекта РФ». В то же время конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается использовать слово «президент». Сейчас так именуется глава Татарстана — Рустам Минниханов. Ранее в должности президента до 2007 года находился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Ранее данные нововведения одобрила Госдума и Совет Федерации.

Ранее ГД подготовила законопроект, который коснётся изменений в системе местного самоуправления. В случае его принятия, в России появятся два вида муниципалитетов: городской округ и муниципальный округ. Исключения составят только города федерального значения, где будут возможны внутригородские образования.