Систему городской власти изменят в России

Госдума подготовила законопроект, который коснётся изменений в системе местного самоуправления. Документом предлагается расширить муниципалитеты и сократить число чиновников, сообщают «Известия».

В случае принятия закона, в России появятся два вида муниципалитетов: городской округ и муниципальный округ. Исключения составят только города федерального значения, где будут возможны внутригородские образования.

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, — цитирует газета текст из законопроекта.

Новый закон позволит существенно сократить число депутатов и чиновников. С этим согласен политолог Денис Ширяев, который считает, что во многих муниципалитетах на сегодня чиновников в два-три раза больше, чем в Москве.

Кому и зачем они нужны в таком количестве? В некоторых поселениях проблемой является даже найти кандидатов в депутаты. Каждому селу достаточно старосты, который будет представлять интересы жителей на районном уровне, — считает эксперт.

Ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект, дающий право главам регионов отстранять мэров от должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.