Полиция отказалась считать экс-мужа Максаковой «вором в законе»

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении бывшего супруга оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина. Правоохранители отказались признать его виновным по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», пишет «Коммерсант».

Уточняется, что артистке пришёл ответ на соответствующее обращение от ГСУ ГУ МВД по столице. В документе говорится, что специалисты провели проверку, по результатам которой было принято решение в отказе в возбуждении дела.

22 апреля Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить её бывшего супруга Владимира Тюрина по статье о ворах в законе. Причиной для заявления стала программа на YouTube-канале, которую посмотрела оперная дива. В ней рассказывалось о ворах в законе, где главным героем был именно Тюрин.