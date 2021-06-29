Полиция отказалась считать экс-мужа Максаковой «вором в законе»

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении бывшего супруга оперной певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина. Правоохранители отказались признать его виновным по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», пишет «Коммерсант».
Уточняется, что артистке
22 апреля Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить её бывшего супруга Владимира Тюрина по статье о ворах в законе. Причиной для заявления стала программа на YouTube-канале, которую посмотрела оперная дива. В ней рассказывалось о ворах в законе, где главным героем был именно Тюрин.