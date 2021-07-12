Суд направил Максакову проверить психику из-за дарственной
Анна Акимова
Анна Акимова
15:23, 24 сентября 2021
Мария МаксаковаФото: mariamaksakova/instagram.com
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Оперная певица Мария Максакова пройдёт психолого-психиатрическое обследование в Алексеевской больнице в рамках процесса о дележе квартиры с детьми. Об этом она рассказала порталу StarHit. Об экспертизе ходатайствовала сторона защиты артистки.
По словам Максаковой, она составляла дарственную на жилплощадь несовершеннолетним детям, находясь под давлением и «не в себе».
Суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению, — отметила певица.
Дети Максаковой заявили права на 260-метровые апартаменты в апреле. Певица уверена, что за намерением отсудить её единственное жильё стоит экс-супруг Владимир Тюрин. Она уже подала на отца отпрысков встречный иск с требованием лишить его родительских прав.
22 апреля Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить Тюрина по статье о ворах в законе. К подаче заявления её подтолкнула программа на YouTube-канале, где фигурировал бывший муж. Следствие, проведя проверку, в возбуждении уголовного дела отказало.