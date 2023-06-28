Пригожин — в Белоруссии: зачем он нужен Лукашенко, что будет делать дальше Вагнеровцы в Белоруссии задержатся, но больше для отдыха, считают эксперты

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Евгений Пригожин

Президент Владимир Путин сдержал слово — бизнесмена Евгения Пригожина выпустили за границу, и в понедельник он прибыл в Белоруссию. По всей видимости, туда же позднее переместятся и те бойцы ЧВК «Вагнер», которые не намерены заключать контракт с ВС РФ или возвращаться к мирной жизни. Что будут делать Пригожин и вагнеровцы в соседней республике и зачем они нужны Минску — в материале NEWS.ru.

Где приземлился борт Пригожина

Бизнес-джет с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40, сообщил во вторник Telegram-канал «Беларуски Гаюн». Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, где находится самолет Пригожина. Но вскоре президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл в Белоруссию.

«Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться, мы вам поможем. Естественно, за их счет», — отметил он.

Чем «Вагнер» пригодится Лукашенко

Встречаясь с министром обороны Виктором Хрениным, Лукашенко пояснил, что бойцы «Вагнера» понадобились по вполне «прагматичной» причине — чтобы поделиться боевым опытом с белорусскими офицерами.

«Если их командиры приедут к нам и помогут нам... Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — сказал Лукашенко.

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — добавил он.

Белоруссия станет для «Вагнера» новым домом?

«В республике один хозяин, двух быть не может, — отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Юрий Шевцов. — Поэтому Пригожин либо подчинится, либо его тут не будет. Судя по сообщениям прессы, вагнеровцы входят в Белоруссию без тяжелой техники, а, возможно, и без оружия. В любом случае, в страну не прибывает вооруженная сила, способная составить проблему для управляемости Белоруссией».

Шевцов полагает, что Минск не позволит создавать частную военную компанию.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Боец ЧВК «Вагнер»

«Есть слухи, что вагнеровцев привлекут для охраны границ Белоруссии, для выстраивания территориальной обороны, — говорит политолог. — Но юридический статус вагнеровцев не определен. Вряд ли Минск допустит повторения российского опыта с созданием частной военной компании, имеющей большой военный потенциал. Скорее всего, вновь прибывшим предложат контракт с белорусской армией».

Где вагнеровцы будут жить в Белоруссии

Ранее сообщалось, что в Могилевской области в 200 километрах от границы с Украиной началось сооружение лагерей для вагнеровцев площадью 24 тыс. кв. км. Лагеря, по этой версии, предназначены для восьми тысяч солдат.

Лукашенко частично опроверг эту информацию. «Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки», — сказал президент. А пока, по его словам, вагнеровцы остаются в своих полевых лагерях возле Луганска.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источник в Минске сообщали, что белорусская база для «Вагнера» станет всего лишь транзитной, — «для отдыха и физической подготовки». По этой версии, с гостями уже договорились, что оружия и военной техники не будет — часть бронетехники перед уходом будет сдана Минобороны России, а часть отправлена транзитом на зарубежные базы ЧВК.

Почему встревожились в соседних странах

Варшава считает размещение сил ЧВК на территории Белоруссии негативным для себя сигналом, заявил во вторник польский президент Анджей Дуда, добавив, что ответ на это должен быть более быстрым. «Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде группы „Вагнера“ в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы „Вагнер“», — заявил Дуда.

Накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал западных союзников укрепить восточный фланг Европы в ответ на растущую «непредсказуемость» на востоке. «Мы видим, как быстро все может происходить, — цитировал Ландсбергиса телеканал „Евроньюс“. — За полдня военный отряд приблизился к Москве на 200 километров. Представьте, как быстро он может пройти через Белоруссию и оказаться на границе с Литвой».

Судя по всему, появление вагнеровцев в Белоруссии станет одним из пунктов повестки на предстоящем в Вильнюсе 11 июля саммите Североатлантического альянса. Польша и Литва могут использовать это как повод потребовать больше помощи от союзников.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Военная техника бойцов ЧВК «Вагнер»

В воскресенье в украинской прессе широко разошлось предупреждение британского эксперта о том, что «Вагнер» станет ядром группировки в новом наступлении на Киев с севера, с белорусской территории. В интервью Sky News британский генерал, бывший начальник Генштаба Соединенного Королевства Ричард Даннат предупредил: если Пригожин «сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву».

Дадут ли вагнеровцам тяжелое вооружение

Предполагается, что перед уходом из Луганска «Вагнер» сдаст все свое тяжелое вооружение — танки, БТР и зенитные установки. Те из бойцов ЧВК, кто прибудет в Белоруссию, приедут налегке, — вероятно, со стрелковым оружием, включая пулеметы, гранатометы, противотанковые ружья, но не более. Однако для их задач может потребоваться более тяжелое вооружение.

Как считает белорусский военный аналитик Александр Алесин, «если Минск решит задействовать вагнеровцев в своих целях, то они получат все необходимое, тем более что на военных складах республики есть большие запасы бронетехники».

Дорога «Вагнера» лежит из Луганска в Африку?

«Полагаю, что Белоруссия — просто окно для вагнеровцев, чтобы они вернулись к той деятельности, которая им удавалась очень хорошо, — сказал NEWS.ru Алесин. — Возможно, их переместят в Африку, учитывая, что у Белоруссии там имеется несколько авиабаз транспортной авиации и очень хорошо налажены маршруты транспортных самолетов белорусских авиакомпаний и военной авиации».

Эксперт напомнил, что Лукашенко последние годы «широко раскидывает сети в Африке».

«Например, Минск предложил Зимбабве стать хабом для проникновения белорусского промышленного производства на территорию Африки, — говорит Алесин. — Это не только промышленные товары, но и создание совместных предприятий по сборке сельхозтехники, молочному хозяйству. Есть планы также в отношении Мозамбика и других африканских государств».

По версии Алесина, у Лукашенко есть планы по выстраиванию системы охраны таких предприятий и, видимо, он решил задействовать для этого имеющих в африканских странах авторитет вагнеровцев. Как предполагает эксперт, в таком случае бойцы ЧВК должны получить все необходимое оружие уже на месте, за счет заказчика.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Как отметились вагнеровцы в Минске три года назад

Вагнеровцы в Белоруссии уже появлялись, причем со скандалом. Это случилось в конце июля 2020 года, за считанные дни до выборов президента в Белоруссии, которые закончились массовыми протестами.

Тогда Минск заявил о задержании 33 россиян в санатории «Белорусочка» в окрестностях столицы. Белорусский КГБ сразу назвал задержанных вагнеровцами, заподозрив их в подготовке дестабилизации «в период предвыборной кампании». Как предположили правоохранительные органы, «всего в Белоруссии могут находиться до 200 человек».

Вскоре после этого ареста Лукашенко говорил в интервью украинскому тележурналисту Дмитрию Гордону (внесён Минюстом РФ в список иноагентов): «Женя Пригожин. Я его так и называю: Женя. У нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие! Когда я приезжал раньше, он меня встречал».

Как говорил президент, во время его приездов в Россию Пригожин угощал гостя лучшим вином. По словам белорусского лидера, ему «очень печально», что вагнеровцев использовали в игре против интересов Белоруссии.

Стоит пояснить: Лукашенко в тот момент считал, что Москва заинтересована в победе оппозиции на выборах.

Российский же посол в Минске Дмитрий Мезенцев настаивал, что арестованные следовали транзитом в третью страну, имея трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии коммерческой фирмой. Позднее все арестованные были освобождены.

О чем переговорили Лукашенко и Пригожин в понедельник

В этот понедельник Лукашенко сообщил о телефонной беседе с Пригожиным, рассказавшим, что ряд бойцов «Вагнера» планируют подписать контракт с Минобороны РФ, а другие хотят взять отпуск и отдохнуть дома, с семьями.

Лукашенко также опроверг слухи о том, что приезд Пригожина — это «очередная миссия по заданию Кремля», связанная с подготовкой провокации перед саммитом НАТО. «Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости», — цитирует президента БелТА.

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