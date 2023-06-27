Лукашенко — миротворец: будет ли «Минск-3» после попытки мятежа в России Когда возобновятся переговоры Москвы и Киева

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Мирные переговоры по Украине начнутся уже в июле, предположил телеканал ARD со ссылкой на источники. Дипломатические усилия вокруг конфликта Москвы и Киева активизировались после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Президент Турции Эрдоган выразил надежду, что подавление мятежа станет «вехой на пути к справедливому миру на Украине». В СНБО Украины предположили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать участником переговоров с Россией. Будет ли «Минск-3» — в материале NEWS.ru.

О чем Запад пытался договориться со странами БРИКС

На фоне попытки вооруженного мятежа в России в Дании закрытом режиме состоялась международная встреча по Украине, сообщил в понедельник немецкий телеканал ARD. В ней приняли участие эмиссары западных государств и стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. C американской стороны в консультациях принял участие советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По информации ARD, западные страны в ходе встречи попытались убедить государства БРИКС отказаться от нейтралитета в конфликте Москвы и Киева.

В понедельник ситуацию в России обсудили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эрдоган пояснил: если бы попытка мятежа в России удалась, Украину бы настигла «гуманитарная катастрофа». По его мнению, никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России и Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации. Эрдоган выразил пожелание, чтобы события в РФ стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».

Фото: Jens Stoltenberg in Istanbul Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган

Какую роль сыграет Лукашенко в переговорах с Украиной

Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) пост о мирном урегулировании конфликта с Москвой. Данилов допустил, что в переговорах примет участие Александр Лукашенко.

Данилов заявил, что группа переговорщиков со стороны России уже сформирована, но ее состав пока держится в секрете. Заявление Данилова можно истолковать как намек на готовность Киева начать мирный диалог с Москвой при посредничестве Минска. «Чем хуже окажется положение украинской армии в ходе СВО, тем она будет сговорчивее», — предположил в разговоре с NEWS.ru политтехнолог, экс-премьер ЛНР Марат Баширов.

«Мы были, есть и остаемся сторонниками мирного урегулирования дипломатическим путем, — пояснил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. — Однако переговоры могут начаться только тогда, когда стороны захотят их вести. К вопросу переговоров мы относимся позитивно, но с соблюдением всех интересов РФ». По словам депутата, «мы слышали заявления Украины об освобождении Донбасса, Крыма. Европа гарантировала безопасность Украины путем принятия ее в НАТО и Евросоюз — все эти условия нас не устраивают».

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Европарламент в Брюсселе

Есть ли условия для возобновления переговоров с Украиной

Бывший депутат украинской Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что «мирные переговоры должны начаться». Это произойдет не раньше осени по итогам контрнаступления ВСУ, прогнозирует он. «Сегодня очевидно, что решить военным путем проблему невозможно. Ставка Запада на тактическое поражение России, после которого можно было начинать переговоры, не оправдалась. Идет поиск других вариантов», — считает Килинкаров.

Политолог отмечает, что ключевая проблема не в переговорах — «мы уже были свидетелями „Минска-1“, „Минска-2“, переговоров в Стамбуле. Весной 2022 года тоже договаривались, парафировали документ».

Необходимость запуска мирного процесса в разговоре с NEWS.ru подчеркнул и бывший депутат Горсовета Одессы, политконсультант Игорь Димитриев.

Фото: Belta news agency/XinHua/Global Look Press Переговоры России и Украины в Минске

«Мирные переговоры — неизбежный и очевидный сценарий, — отметил он. — Понятно, что никаких положительных перспектив у боевых действий нет. Единственная причина, почему они продолжаются, это несогласие с условиями, которые выдвигали оппоненты. Условия не давали возможности выйти из конфликта без потери лица».

Кто станет гарантами мирного соглашения Москвы и Киева

Мирному соглашению понадобятся гаранты, отмечает Димитриев. По его мнению, ими могут стать страны БРИКС. «Поэтому в эти переговоры Москва пытается подтянуть Бразилию, Индию, Китай — страны, проводящие торговые операции с Россией. Они могут стать гарантами», — убежден эксперт.

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