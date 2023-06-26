Белорусский политолог рассказал о дальнейших перспективах Пригожина Белорусский политолог Карбалевич: Пригожин остался полководцем без армии

Фото: Pool /Wagner Group

Евгений Пригожин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с предпринимателем Евгением Пригожиным мог гарантировать ему безопасность, но четких договоренностей не было, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Как предположил эксперт в беседе с «Радио 1», Пригожин стал сегодня полководцем без армии и, вопреки информации многих СМИ, в Белоруссии его не ждут.

Я думаю, что Пригожин сейчас остался полководцем без армии, он не будет контролировать свою ЧВК, и если и появится в Белоруссии, то только с охраной, — полагает политолог.

Карбалевич высказал мнение, что Лукашенко выступил гарантом безопасности, потому что его об этом попросил Владимир Путин, и это стало своего рода компенсацией за события 2020 года, когда российский президент оказал белорусскому коллеге помощь в ситуации массовых беспорядков после президентских выборов.

Теперь Путин попросил Лукашенко о помощи, и для Лукашенко эти переговоры стали психологической, моральной компенсацией, — считает эксперт.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». Лагеря якобы должны развернуться в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной.