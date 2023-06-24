Турция вызвалась помочь урегулировать ситуацию в России Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары внести вклад в урегулирование ситуации в России

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным 24 июня заявил, что Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Уточняется, что «в этом контексте президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались последние события в России, — говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину. Он также призвал все силовые структуры и гражданское население сплотиться вокруг президента.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с бизнесменом Евгением Пригожин вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов.