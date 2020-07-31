Белорусские силовики допросили задержанных россиян

https://static.news.ru/photo/823c9cce-d366-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Александр Агафонов, глава следственной группы, расследующей дело задержанных в Белоруссии бойцов российской ЧВК «Вагнера», рассказал о допросе граждан РФ. По его словам, показания россиян не совпали с их алиби.

Он рассказал, что преступники при подготовке к преступлению готовят себе алиби. Следователи выяснили, что, несмотря на наличие у задержанных билетов в Стамбул, они не собирались туда лететь.

Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Агафонов отметил, что группа россиян была организована и управлялась по военным стандартам. У них был группа в WhatsApp для управления личным составом, в ней состояли все 33 человека.

Также в сюжете белорусского телевидения говорится, что у россиян была возможность улететь в Стамбул, так как с 26 по 28 июля состоялось четыре рейса по этому направлению. Водитель Геннадий Кумпан, который забирал бойцов с российско-белорусской границы, рассказал, что они не доехали до аэропорта и развернулись.

По версии следствия, вылет в Турцию — отвлекающий маневр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы номера на всех в минской гостинице IBB, — сказал диктор сюжета.

Он отметил, что при выселении из отеля мужчины объяснили, что едут в аэропорт. Вместо этого они заселились в санаторий «Белорусочка». Также, по данным телеканала, у следствия есть другие доказательства, что конечной точкой маршрута россиян была белорусская столица.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российскому консулу посетить бойцов ЧВК Вагнера, которых задержали под Минском.