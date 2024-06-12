Армения выходит из ОДКБ: войдет ли в НАТО, бунты в Ереване, слова Пашиняна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СМИ со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщили, что республика выходит из ОДКБ. Правда ли это, что он на самом деле сказал, что сейчас происходит с Арменией и почему идут протесты в Ереване?

Что сказал Пашинян о выходе Армении из ОДКБ

12 июня ряд СМИ сообщил, что премьер-министр Никол Пашинян якобы заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что «Армения выйдет из ОДКБ».

Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», армянский политик не делал каких-то четких заявлений по срокам и условиям выхода. Он заявил, что бывшие власти Армении вступили в «союз-пузырь», «а потом оказалось, что он не защищает Армению». В ответ на выкрики из зала премьер отметил: «Выйдем, не возвращаться же обратно».

Ранее Ереван отказался делать ежегодный взнос в бюджет ОДКБ и заявил, что «поставит на паузу» членство в блоке. По словам Пашиняна, Армения «выйдет тогда, когда сочтет нужным».

При этом через свою пресс-службу Пашинян поздравил президента Путина и премьер-министра Мишустина с Днем России и выразил надежду, что «сотрудничество между Ереваном и Москвой будет развиваться».

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Какая сейчас обстановка в Армении, что заявили в США

Заявления Пашиняна прозвучали на фоне других важных политических заявлений на Кавказе: Минобороны Азербайджана сообщило, что последние российские миротворцы покинули Карабах. Премьер Армении на правительственном часе сообщил, что текст мирного договора между Баку и Ереваном «вполне созрел» и в ближайшее время возможно его подписание с установлением постоянной границы между республиками.

Также 12 июня США официально предложили Армении существенно расширить сотрудничество в военной сфере. Заявление сделал замглавы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен.

Вашингтон рассчитывает на новые военные учения с ВС Армении, а также собирается работать с Ереваном в сфере кибербезопасности, пограничной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности. По словам замгоссекретаря, «народ Армении подтвердил свое стремление к реформам» и США поддерживают эти усилия.

Войдет ли Армения в НАТО

11 июня стало известно, что замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов. Он подтвердил намерения страны участвовать в миссиях НАТО. 1 апреля министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян назвал основными партнерами ЕС и США. Он отметил, что у народа республики есть «европейские устремления».

«Мы уже сотрудничаем с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — сказал Мирзоян.

Фото: МО Армении Военнослужащие ВС РА принимают участие в учениях ОДКБ

Что за протесты на улицах Еревана

Между тем народ Армении вступил в столкновение с полицией на митинге у парламента в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. Жители Еревана и других регионов Армении собрались на акцию по случаю выступления Пашиняна на правительственном часе 12 июня.

Безопасность парламента и премьер-министра Пашиняна обеспечивают большое количество вооруженных бойцов спецназа, в центре Еревана отключен интернет. В МВД Армении сообщили о 42 задержанных.

Обстановка в городе неспокойная. Ранее армянские СМИ сообщили, что ночью в столице Армении произошла перестрелка, по крайней мере один человек погиб.

Издание Paper Kartuli сообщает, что движение поездов между Ереваном и Тбилиси приостановлено. На горячей линии утверждают, что произошла техническая неисправность. Компания Georgian Railway никак не комментировала сбой. Когда движение будет восстановлено, неизвестно.

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