Пашинян прощается, но не уходит: что происходит между Арменией и ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Армения не станет участвовать в финансировании ОДКБ, однако пока не выходит из организации. Что за претензии выдвигает Ереван к ОДКБ и России, чего ожидают от встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна?

Как Армения отказалась финансировать ОДКБ

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян объявила, что республика отказалась участвовать в утверждении годового бюджета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2024 год.

«Тем самым [Армения отказалась] от участия в финансировании деятельности организации. При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате», — отметила Бадалян.

В ОДКБ подтвердили, что в курсе решения Еревана. При этом Армения остается членом организации.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что республика «замораживает» свое членство в ОДКБ. Ранее он обвинял организацию в том, что она якобы не выполнила свои обязательства в 2021 и 2022 годах. В это время Армения оказалась вовлечена в вооруженный конфликт с соседним Азербайджаном — Баку провел спецоперацию и вернул контроль над своей территорией в Карабахе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чем претензии Армении к ОДКБ и России

В октябре 2023 года Пашинян выступил с обвинениями в адрес России в Европарламенте. По его словам, Россия и союзники по ОДКБ не помогли Армении в ходе антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе.

«В период, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в сфере безопасности не только не помогали нам, но и делали публичные призывы к смене власти, свержению демократического руководства в Армении», — объявил он в Брюсселе.

Критика в адрес России со стороны Еревана с тех пор не прекращалась. 25 апреля пресс-секретарь МИД Мария Захарова отметила, что Россия «сожалеет» из-за безосновательной публичной критики ОДКБ со стороны армянских властей.

Почему российские миротворцы ушли из Карабаха

В октябре 2023 года, после обвинений Пашиняна, политолог Левон Арзанов в интервью MK.RU предупредил: на фоне охлаждения отношений между Москвой и Ереваном «200-летнее присутствие России в Армении заканчивается».

«В ближайшее время, я думаю, будут выведены миротворцы. Потому что конфликт [в Карабахе] полностью исчерпан. Карабахские армяне потерпели поражение, были изгнаны со своей территории, и нахождение там миротворцев сегодня бессмысленно», — констатировал он.

17 апреля 2024 года начался вывод российских миротворцев из Карабаха. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «соответствует современным реалиям». Вопрос о базе в Гюмри Владимир Путин может обсудить с Пашиняном в ходе личной встречи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какова позиция РФ в отношении Армении и Карабаха

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин объяснил в эфире телеканала «Россия 1», что с точки зрения международного права Карабах является законной территорией Азербайджана.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорно-Карабахской республики. Это означает, что с точки зрения международного права и Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики», — констатировал президент России.

5 октября 2023 года, незадолго до демарша Пашиняна, Путин на сессии клуба «Валдай» в Сочи рассказал, что Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить два района Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.

При этом Армения сама нанесла ряд ударов российско-армянским отношениям. В частности, закончив ратификацию Римского статута 14 октября и взяв на себя таким образом обязанность арестовать президента Путина по ордеру Международного уголовного суда. Депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с NEWS.ru отметил, что Пашинян «сжигает мосты» в отношениях с Россией.

Фото: kremlin.ru/Ильи Питалёва/МИА «Россия сегодня» Владимир Путин и Никол Пашинян

Что будет на встрече Путина и Пашиняна

Переговоры президента России и премьера Армении запланированы в завершении рабочего дня 8 мая и пройдут в Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча «нужная и ожидаемая», поскольку ранее в течение долгого времени им не удавалось полноценно обсудить широкий спектр вопросов.

Пашинян не был на инаугурации Путина вчера и прилетел в Москву сегодня утром. СМИ отмечают, что он спустился по трапу самолета в отличном настроении.

Ранее глава правительства Армении объявил, что с Путиным надо обсудить «множество накопившихся проблем», в том числе «устранение негативных аспектов в дружественных отношениях между Арменией и Россией».

Армянский политолог Степан Григорян в разговоре с изданием Factor.am заявил, что Путин предложит Пашиняну отказаться от сближения с Западом. Григорян считает, что лидеры России и Армении обязательно обсудят накопившиеся проблемы, но не стоит ожидать каких-то важных заявлений накануне важного российского праздника — Дня Победы.

Вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru указал, что, несмотря на обиды Еревана, Армения не сможет сейчас решительно порвать ни с ОДКБ, ни с Россией, — в этом случае они лишатся каких-либо гарантий безопасности.

«Правительство ни одной страны не может себе этого позволить. Поэтому Пашинян приезжает, встречается, обсуждает. Но дальнейшая ситуация будет зависеть от характера армянско-азербайджанских отношений. Надежда на сближение есть, но очень небольшая», — заключил Макаркин.

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