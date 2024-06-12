Армения выйдет из ОДКБ Пашинян анонсировал выход Армении из ОДКБ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что Армения решит, когда уйдет.

Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном, — подчеркнул политик, выступая в парламенте.

В ответ на слова премьера один из оппозиционных депутатов предложил выйти из этого союза. Пашинян отметил, что сроки выхода страны из организации еще не определены.

Пашинян 12 июня также назвал условие своей отставки. По его словам, правительство Армении сложит полномочия, если этого захочет народ. Так премьер страны отреагировал на митинг оппозиции, который проходил у здания законодательного органа. Демонстранты требовали сменить правительство.

Ранее российские миротворцы покинули Карабах. В Минобороны Азербайджана подтвердили такую информацию. В ведомстве отметили, что территорию полностью покинули личный состав и техника миротворческого контингента. На представленном видео заметно, как последние колонны автомобилей выезжают из Карабаха. Также в ролике продемонстрировано поднятие азербайджанского флага у границы.