Пашинян назвал условие своей отставки Пашинян: правительство Армении уйдет в отставку при желании народа

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Правительство Армении подаст в отставку только при условии, что этого захочет народ, заявил на брифинге в парке парламента премьер-министр республики Никол Пашинян. Таким образом он отреагировал на проходящий у здания законодательного органа митинг оппозиции с требованием смены правительства, передает ТАСС.

Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену, — заявил Пашинян.

Кроме того, глава армянского правительства высказался о большом скоплении полицейских сил и спецтехники перед зданием парламента. Он объяснил это необходимостью «обеспечить нормальное функционирование законодательной власти».

Ранее в пресс-службе парламента Армении сообщили, что законодательный орган республики рассмотрит проект послания об отставке правительства на внеочередной сессии 17 июня. Заседание будет созвано по распоряжению председателя Национального собрания Алена Симоняна.

До этого политолог Владимир Скачко выразил мнение, что если Армения не сойдет с избранного Пашиняном пути, то один из вариантов ее будущего — судьба Украины. Он высказался о схеме сближения с Ереваном. Как считает Скачко, происходящее сегодня в Ереване ложится в многовековую политику, к которой прибегают англосаксы.