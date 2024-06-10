Армения рассмотрит вопрос отставки правительства Правительство Армении изучит проект об отставке правительства 17 июня

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Правительство Армении на внеочередной сессии парламента 17 июня рассмотрит проект послания об отставке, говорится на сайте властей республики. Заседание будет созвано по распоряжению председателя Национального собрания Алена Симоняна.

В соответствии со статьей Конституции Армении и закона «Регламент Национального собрания» по инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года в 18:30 созвать внеочередную сессия со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — указано в сообщении.

В конце мая в нескольких городах Армении с новой силой вспыхнули протесты. Их возглавил предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) и лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. Он и его сторонники потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна. Оппозиция предложила кандидатуру архиепископа на этот пост.

После этого заместитель председателя правящей партии «Гражданский договор» депутат Ваагн Алексанян заявил, что фракция не рассматривает вопрос об отставке премьер-министра республики. По его словам, партия также исключает возможность проведения внеочередных парламентских выборов.