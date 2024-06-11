Стало известно, к чему Пашинян может привести Армению Политолог Скачко: Армения может повторить судьбу Украины

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Если Армения не сойдет с избранного премьер-министром Николом Пашиняном пути, то один из вариантов ее будущего — судьба Украины, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он обратил внимание на схему сближения с Ереваном. По словам политолога, происходящее сегодня в Ереване ложится в многовековую политику, к которой прибегают англосаксы.

Судьба Украины — полная деградация. Ведь когда США хотят что-то контролировать в каком-либо регионе, они создают там хорошо управляемый своими инструкторами хаос. В этом хаосе как в мутной воде ловят золотых рыбок своих политических, экономических и дипломатических выгод. Это позволяет им эти страны превращать в «управляемые тараны» своей политики. Такое было создано на Украине, которую натравили на Россию. То же может произойти и в Армении, откуда США могут угрожать РФ, Ирану и Турции. Это комплексный подход, — заявил Скачко.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность потепления отношений России и Армении в будущем, заметила, что Москва всегда была привержена союзническим отношениям с республикой и исходила из них исторически. На дороге с «двусторонним движением со стороны РФ не было никаких зигзагов», подчеркнула она.